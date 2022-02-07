"Получай за наш народ!": в Киеве избили советника генпрокурора Венедиктовой

49-летний Зураб Адеишвили, по данным полиции, после нападения был госпитализирован в столичную клинику. Избиение советника генпрокурора связывают с его профессиональной деятельностью в Грузии.

В понедельник, 7 февраля, в Киеве было совершено нападение на советника генерального прокурора Украины Зураба Адеишвили. Об этом пишет издание Обозреватель, ссылаясь на свои источники в силовых ведомствах.

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По данным журналистов, нападавшие сперва спросили у Зураба Адеишвили его фамилию. Удостоверившись, что это советник генпрокурора Ирины Венедиктовой, неизвестные избили мужчину с криками "Получай за наш народ!".

На место ЧП очевидцы вызвали правоохранителей, однако, как утверждают журналисты, нападавшим удалось скрыться до приезда силовиков. Источники в полиции утверждают, что избиение Зураба Адеишвили было совершено в качестве мести за работу на государственных должностях в Грузии.

Как сообщили источники издания "Украинской правды" в ОГПУ, состояние Зураба Адеишвили удовлетворительное. Советник Ирины Венедиктовой сейчас находится под наблюдением врачей в медучреждении. Источники в Офисе генпрокурора также подтвердили, что нападение на Зураба Адеившили связано с его профессиоальной деятельностью в Грузии.

В 17:53 пресс-служба полиции Киева официально подтвердила факт избиения советника генерального прокурора. По данным правоохранителей, инцидент произошел на улице Тверской тупик.

Полицейские предварительно установили, что четверо неизвестных подошли к Зурабу Адеишвили, избили его и скрылись с места ЧП. 49-летний пострадавший советник был госпитализирован в одну из столичных больниц.

Факт избиения советника Ирины Венедиктовой был официально зарегистрирован в Печерском управлении полиции. В данный момент, как сообщают в пресс-службе, проводятся следственные действия для установления личности нападавших.

Зураб Адеишвили — советник руководителя Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой на общественных началах. До переезда в Украину Зураб Адеишвили дважды был министро юстиции, а также возглавлял генеральную прокуратуру Грузии. После проигрыша Михеила Саакашвили на президентских выборах в 2012 году был вынужден выехать из страны. Грузия обращалась с просьбой об экстрадиции Адеишвили, однако Украина отказала.

Напомним, 11 января в Киеве избили и ограбили известного телеведущего Андрея Куликова. Злоумышленники смогли забрать у журналиста телефон, банковскую карту и 3000 гривен, однако вскоре были задержаны правоохранителями.

7 января сообщалось об избиении в Киеве главы штаба казахской оппозиции. По словам координатора движения "Демократический Выбор Казахстана" Заманбека Тлеулиева, ему выбили зубы и угрожали депортацией в родную страну, а несколько нападавших представились сотрудниками СБУ.