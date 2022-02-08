Вместе воспитали троих детей: под Одессой женщина напоила мужа водкой и зарубила топором

Подозреваемая не отрицает своей вины. По ее словам, так она отомстила мужу за все обиды, которые терпела много лет. Другого способа избавиться от его присутствия не нашла.

56–летняя жительница Одесской области возненавидела своего мужа, с которым прожила много лет и воспитала троих детей. Как сообщает Национальная полиция в Одесской области, 6 февраля женщина заранее купила две бутылки водки и напоила своего мужа. После этого она разбила его голову топором, закутала в одеяло и ночью вывезла на соседний участок.

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Утром 7 февраля местные жители обнаружили окровавленное тело и сразу же сообщили в полицию. Через несколько часов после прибытия правоохранителей жена погибшего призналась, что преступление совершила она. По ее словам, таким образом отомстила за все обиды, которые муж причинял ей в течение совместной жизни.

Фигурантку задержали согласно статье 208 КПК Украины. Как сообщил начальник территориального подразделения полиции Александр Беланчук, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

[ + – ] В Одесской области женщина убила мужа топором.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Донецкой области мужчина убил 3-летнего ребенка с инвалидностью, якобы пытаясь научить ходить. О происшествии стало известно лишь спустя неделю, ведь мать малыша скрывала событие.