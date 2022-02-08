Разом виховали трьох дітей: під Одесою жінка напоїла чоловіка горілкою та зарубала сокирою

Підозрювана не заперечує своєї провини. За її словами, так вона помстилася чоловікові за всі образи, які терпіла багато років. Іншого способу позбавитися його присутності не знайшла.

56-річна мешканка Одеської області зненавиділа свого чоловіка, з яким прожила багато років та виховала трьох дітей. Як повідомляє Національна поліція на Одещині, 6 лютого жінка заздалегідь купила дві пляшки горілки та напоїла свого чоловіка. Після цього вона розбила його голову сокирою, закутала в ковдру та вночі вивезла на сусідню ділянку.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Вранці 7 лютого місцеві жителі виявили закривавлене тіло і одразу повідомили в поліцію. За кілька годин після прибуття правоохоронців дружина загиблого зізналася, що злочин скоїла вона. За її словами, таким чином помстилася за всі образи, які чоловік завдавав їй упродовж спільного життя.

Фігурантку затримали згідно зі статтею 208 КПК України. Як повідомив начальник територіального підрозділу поліції Олександр Біланчук, їй загрожує до 15 років ув'язнення.

[ + – ] На Одещині жінка вбила чоловіка сокирою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що на Донеччині чоловік убив 3-річну дитину з інвалідністю, нібито намагаючись навчити ходити. Про подію стало відомо лише через тиждень, адже мати малюка приховувала подію.