Пробыл на должности 7 лет. Зеленский уволил посла Украины в Польше Андрея Дещицу

Дипломат известен среди прочего тем, что возглавляя МИД Украины в 2014 году публично назвал Путина "х**лом".

8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Польше. Им стал Василий Зварыч. На этом посту он сменит Андрея Дещицу, который занимал этот пост с октября 2014 года. Указ о назначении Зварыча опубликован на сайте главы государства.

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"Назначить Зварича Василия Богдановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша", — сказано в указе Зеленского №44/2022.

О новом после в Польше известно, что он раньше был директором Второго территориального департамента МИД Украины, а перед этим — замдиректора Департамента информационной политики министерства.

Указом №43/2022 Президент уволил Андрея Дещицу со своего поста.

Примечательно, что Андрей Дещица был послом в Польше необычайно долгие 7 лет. Согласно дипломатическим правилам представители Украины за рубежом должны регулярно проходить ротацию: каждые 3-4 года их либо отзывают домой или переводят в другие страны.

"Срок долгосрочной командировки работников дипломатической службы, как правило, составляет до четырех лет в государствах с нормальными климатическими условиями и стабильной ситуацией безопасности и до трех лет — в государствах с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией безопасности", — гласит п.1 ст. 18 Закона Украины "о дипломатической службе".

Однако на практике бывают исключения. Так, дипломат Юрий Сергеев был представителем Украины в ООН с 2007 по 2015 год.

Кто такой Андрей Дещица?

Отметим, что Андрей Дещица в 2014 году был и.о. министра иностранных дел Украины. Примечательно, что пребывая на этой должности он публично и "недипломатично" назвал президента РФ Владимира Путина "х**лом". Это произошло возле посольства РФ в Киеве. Тогда у дипмиссии собралось много протестующих, которые хотели штурмовать посольство из-за того, что пророссийские боевики сбили накануне украинский военно-транспортный самолет ИЛ-76 возле Луганска.

Напомним, новым послом США в Украине станет Бриджит Бринк, которая ранее возглавляла американские миссии в Сербии, Узбекистане и Грузии. С 2019 года интересы США в Украине представляли только временные поверенные в делах без статуса посла.