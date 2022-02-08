Пробув на посаді 7 років. Зеленський звільнив посла України в Польщі Андрія Дещицю

Дипломат відомий серед іншого тим, що, очолюючи МЗС України у 2014 році, публічно назвав Путіна "х**лом".

8 лютого Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла в Польщі. Ним став Василь Зварич. На цій посаді він замінить Андрія Дещицю, який обіймав цю посаду з жовтня 2014 року. Указ про призначення Зварича опубліковано на сайті глави держави.

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"Призначити Зварича Василя Богдановича Надзвичайним та Повноважним Послом України в Республіці Польща", — сказано в указі Зеленського №44/2022.

Про нового посла в Польщі відомо, що він раніше був директором Другого територіального департаменту МЗС України, а перед цим — заступником директора Департаменту інформаційної політики міністерства.

Указом №43/2022 Президент звільнив Андрія Дещицю зі свого поста.

Примітно, що Андрій Дещиця був послом у Польщі довгі 7 років. Згідно з дипломатичними правилами, представники України за кордоном повинні регулярно проходити ротацію: кожні 3-4 роки їх або відкликають додому або переводять до інших країн.

"Термін довгострокового відрядження працівників дипломатичної служби, як правило, становить до чотирьох років у державах з нормальними кліматичними умовами та стабільною ситуацією безпеки та до трьох років — у державах з важкими кліматичними умовами або складною ситуацією безпеки", — говорить п.1 ст. 18 Закону України "Про дипломатичну службу".

Однак, на практиці бувають винятки. Так, дипломат Юрій Сергєєв був представником України в ООН з 2007 по 2015 рік.

Хто такий Андрій Дещиця?

Зазначимо, що Андрій Дещиця у 2014 році був в.о. міністра закордонних справ України Примітно, що, перебуваючи на цій посаді, він публічно і "недипломатично" назвав президента РФ Володимира Путіна "х**лом". Це сталося біля посольства РФ у Києві. Тоді біля дипмісії зібралося багато протестувальників, які хотіли штурмувати посольство через те, що проросійські бойовики напередодні збили український військово-транспортний літак ІЛ-76 біля Луганська.

Нагадаємо, новим послом США в Україні стане Бріджит Брінк, яка раніше очолювала американські місії в Сербії, Узбекистані та Грузії. З 2019 року інтереси США в Україні репрезентували лише тимчасові повірені у справах без статусу посла.