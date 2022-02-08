На глазах у жены и друга: под Днепром мужчина утонул в проруби (фото, видео)

Спасатели обнаружили тело мужчины через день после гибели в 20 километрах от берега и на грубине около 4 метров.

В селе Капуловка Днепропетровской области 38-летний мужчина решил вместе с другом сделать прорубь в реке Чортомлык и прыгнул в нее. Момент прыжка он попросил снять на камеру. Мужчина разделся до трусов, нырнул в прорубь, но не смог выплыть из воды. Его унесло течение и он утонул. На помощь в поисках для спасателей пришли водолазы, которые и нашли тело погибшего в реке. Инцидент произошел в субботу, 5 февраля. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным вопросам в Днепропетровской области в Facebook.

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Спасатели прибыли на место происшествия и начали искать мужчину, но не смогли найти, его унесло течение. Позже к спасателям присоединились водолазы из Городской аварийно-спасательной службы на воде. Тело погибшего удалось найти спустя сутки, 6 февраля. Он находился на глубине 4 метров в 20 километрах от берега.

Погибший был 1983 года рождения, его тело доставили на берег и передали сотруднику полиции.

"Сегодня тело мужчины обнаружено на глубине 4 м и на расстоянии 20 м от берега. Тело погибшего мужчины, 1983 года рождения, доставлено на берег и передано сотруднику полиции", — сообщили спасатели.

Сообщается, что 38-летний мужчина решил искупаться в проруби, которую он с другом сделал самостоятельно. Процесс прыжка попросил снять на камеру. Он нырнул в прорубь, но больше не вынырнул. Испуганный мужчина, который находился рядом, попытался сам достать товарища, но ему не удалось этого сделать и он вызвал на место инцидента спасателей.

В службе спасения призвали украинцев не рисковать жизнью и не выходить на лед.

Осторожно, видео содержит шокирующие кадры!

Напомним, ранее в Киевской области во время купания на Крещения утонул 52-летний мужчина. Спасатели, которые прибыли на место смогли достать погибшего только к вечеру. Неизвестно, были ли во время купаний и был ли трезвый мужчина во время купаний.