В Киевской области 52-летний мужчина утонул во время купаний на Крещение (фото)

Прибывшые на место происшествия водолазы смогли достать тело из воды только к вечеру.

В селе Крушинка Киевской области утонул 52-летний мужчина, который нырял в ледяную воду праздничной купели во время Крещения 19 января. Об этом сообщила полиция Киевской области на странице в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Правоохранители установили, что умершим оказался 52-летний житель Фастовского района Киевской области. На место происшествия оперативно прибыла группа реагирования патрульной полиции. Тело мужчины нашли водолазы около 16:00.

Пока не известно, находились ли возле пруда спасатели, которые должны были следить за праздничными купаниями, и был ли трезвый мужчина во время ныряний.

В полиции призвали ответственно относится к собственной жизни, придерживаться правил поведения возле водохранилищ и не купаться пьяными.

Ранее Фокус писал о том, что в Минздраве дали советы украинцам, как правильно нырять в прорубь на Крещение. Окунуться в ледяную воду можно только полностью здоровым людям. Резкое погружение в холодную воду может привести к головокружению, рвоте, шуму в ушах, аритмие, судорогам и остановке сердца даже у здорового человека. Для здоровых людей в воде можно пробыть до 3-5 секунд и лучше не нырять с головой, а для закаленных можно находится в ледяной воде до 2-х минут. После купаний стоит сразу же снять мокрую одежду, вытереться насухо и надеть на себя теплую одежду.

Представители Православной церкви Украины утверждают, что ныряние в прорубь не "смывает" грехи. Священнослужители отметили, что нырять в воду на Крещение — не украинская традиция, однако не запретили прихожанам нырять в ледяную воду. Священники добавили, что традиция окунания в ледяную воду никакого отношения к празднику Крещения Иисуса Христа не имеет.