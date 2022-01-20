На Київщині 52-річний чоловік потонув під час купань на Водохреще (фото)

Водолази, котрі прибули на місце події, змогли дістати тіло з води тільки до вечора.

У селі Крушинка Київської області втопився 52-річний чоловік, який пірнав у крижану воду святкової купелі під час Водохреща 19 січня. Про це повідомила поліція Київської області на сторінці у Facebook.

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Правоохоронці встановили, що померлим виявився 52-річний мешканець Фастівського району Київської області. На місце події оперативно прибула група з реагування патрульної поліції. Тіло чоловіка знайшли водолази приблизно о 16:00.

Поки не відомо, чи стояли біля ставка рятувальники, які мали стежити за святковими купаннями, і чи був тверезий чоловік під час пірнань.

У поліції закликали відповідально ставитися до власного життя, дотримуватись правил поведінки біля водосховищ і не купатися п'яними.

Раніше Фокус писав про те, що в МОЗ дали поради українцям, як правильно пірнати в ополонку на Водохреще. Зануритися у крижану воду можна лише повністю здоровим людям. Різке занурення в холодну воду може призвести до запаморочення, блювоти, шуму у вухах, аритмії, судом і зупинки серця навіть у здорової людини. Для здорових людей у воді можна пробути до 3-5 секунд і краще не пірнати з головою, а для загартованих можна у крижаній воді до 2-х хвилин. Після купань варто відразу ж зняти мокрий одяг, витертися насухо й одягнути на себе теплий одяг.

Представники Православної церкви України стверджують, що пірнання в ополонку не "змиває" гріхи. Священнослужителі зазначили, що пірнати у воду на Водохреще — не українська традиція, проте не заборонили парафіянам пірнати у крижану воду. Священики додали, що традиція занурення у крижану воду жодного стосунку до свята Хрещення Ісуса Христа не має.