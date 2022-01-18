В МОЗ дали поради українцям, як правильно купатися в ополонці на Водохреща

Занурюватися в крижану воду можна лише цілком здоровим людям, попереджають в міністерстві.

У Міністерстві охорони здоров'я України дали рекомендації українцям, як купатися в ополонці на Водохреща, щоб не захворіти. В пресслужбі відомства наголошують: занурюватися в крижану воду можна лише цілком здоровим людям.

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Попри поширену думку, що таке купання робить людей здоровішими, в МОЗ застерігають: різке занурення у холодну воду може викликати погіршення самопочуття: запаморочення, блювання, шум у вухах, аритмію, спазм коронарних артерій, рефлекторну зупинку серця, судоми навіть у абсолютно здорової людини. Тож лікарі радять перед пірнанням загартовуватися заздалегідь.

В МОЗ зазначають, що перед заходом у воду варто провести інтенсивну розминку і не пірнати різко. Занурюватися з головою категорично не рекомендується – це може призвести до різкого охолодження організму.

Однак навіть здоровим людям в крижаній воді можна знаходитися 3-5 секунд. Для добре загартованих цей час можна збільшити максимум до 2 хвилин.

Фахівці радять відмовитися від "зігрівання" за допомогою алкоголю, адже такі напої сприяють розширенню периферійних судин, що значно збільшує тепловіддачу.

Відмовитися слід і від куріння, адже воно погано впливає на кровообіг і прискорює охолодження.

Після купання необхідно якомога швидше зняти мокру білизну, розтертися рушником і одягнути сухий теплий одяг. Одяг має бути зручним і просторим, з мінімальною кількістю ґудзиків та застібок.

Перед купанням краще порадитися зі своїм сімейним лікарем, адже людям з низкою захворювань воно протипоказане. До них належать захворювання серцево-судинної системи, симптоми застуди; запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити); хвороби центральної нервової системи; цукровий діабет; хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт); захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит); хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та в стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема) та інші.

Вагітним жінкам та дітям до 6 років не варто взагалі занурюватися в холодну воду. Діти від 6 років можуть купатися виключно під наглядом дорослих.

Нагадаємо, що у ПЦУ кажуть, що пірнання в ополонку не "змиває" гріхи. У Православній церкві України вважають, що традиція пірнати в ополонку — не українська. В нашого народу такої традиції, пов'язаної зі святом Богоявлення, не було.

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