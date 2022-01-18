В Минздраве дали советы украинцам, как правильно купаться в проруби на Крещение

Окунаться в ледяную воду можно только полностью здоровым людям, предупреждают в министерстве.

В Министерстве здравоохранения Украины дали рекомендации украинцам, как купаться в проруби на Крещение, чтобы не заболеть. В пресс-службе ведомства отмечают: погружаться в ледяную воду можно только полностью здоровым людям.

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Несмотря на распространенное мнение, что такое купание делает людей более здоровыми, в Минздраве предостерегают: резкое погружение в холодную воду может вызвать ухудшение самочувствия: головокружение, рвоту, шум в ушах, аритмию, спазм коронарных артерий, рефлекторную остановку сердца, судороги даже у совершенно здорового человека. Поэтому врачи советуют перед нырянием закаляться заранее.

В Минздраве отмечают, что перед заходом в воду следует провести интенсивную разминку и не нырять резко. Погружаться с головой не рекомендуется – это может привести к резкому охлаждению организма.

Однако даже здоровым людям в ледяной воде можно находиться 3-5 секунд. Для хорошо закаленных время можно увеличить максимум до 2 минут.

Специалисты советуют отказаться от согревания с помощью алкоголя, ведь такие напитки способствуют расширению периферийных сосудов, что значительно увеличивает теплоотдачу. Отказаться следует и от курения, ведь оно плохо влияет на кровообращение и ускоряет охлаждение.

После купания необходимо поскорее снять мокрое белье, растереться полотенцем и одеть сухую теплую одежду. Одежда должна быть удобной и просторной, с минимальным количеством пуговиц и застежек.

Перед купанием лучше посоветоваться со своим семейным врачом, ведь людям с рядом заболеваний оно противопоказано. К ним относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, симптомы простуды; воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отита); болезни центральной нервной системы; сахарный диабет; болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит); заболевание мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит); болезни органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема) и другие.

Беременным женщинам и детям до 6 лет не следует вообще погружаться в холодную воду. Дети от 6 лет могут купаться только под наблюдением взрослых.

Напомним, что в ПЦУ говорят, что ныряние в прорубь не "смывает" грехи. В Православной церкви Украины считают, что традиция нырять в прорубь — не украинская. У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было.

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