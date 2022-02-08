На очах у дружини та друга: під Дніпром чоловік потонув в ополонці (фото, відео)

Рятувальники знайшли тіло чоловіка через день після загибелі за 20 кілометрів від берега та на глибині близько 4 метрів.

У селі Капулівка Дніпропетровської області 38-річний чоловік вирішив разом із другом зробити ополонку в річці Чортомлик і стрибнув у неї. Момент стрибка попросив зняти на камеру. Чоловік роздягнувся до трусів, пірнув в ополонку, але не зміг випливти з води. Його забрала течія, і він потонув. На допомогу в пошуках для рятувальників прийшли водолази, які знайшли тіло загиблого в річці. Інцидент стався в суботу, 5 лютого. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних питань у Дніпропетровській області у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Рятувальники прибули на місце події й почали шукати чоловіка, але не змогли знайти — його забрала течія. Пізніше до рятувальників приєдналися водолази із Міської аварійно-рятувальної служби на воді. Тіло загиблого вдалося знайти за добу, 6 лютого. Він знаходився на глибині 4 метри за 20 кілометрів від берега.

Загиблий 1983 року народження, його тіло доставили на берег та передали співробітнику поліції.

"Сьогодні тіло чоловіка виявили на глибині 4 м та на відстані 20 м від берега. Тіло загиблого чоловіка, 1983 року народження, доставили на берег та передаили співробітнику поліції", — повідомили рятувальники.

Повідомляють, що 38-річний чоловік вирішив викупатися в ополонці, яку він з другом зробив самостійно. Процес стрибка попросив зняти на камеру. Він пірнув в ополонку, але більше не випірнув. Переляканий чоловік, який був поруч, спробував сам дістати товариша, але йому не вдалося цього зробити, й він викликав на місце інциденту рятувальників.

У службі порятунку закликали українців не ризикувати життям та не виходити на лід.

Обережно, відео містить кадри, які шокують!

Нагадаємо, раніше в Київській області, купаючись на Водохреще, потонув 52-річний чоловік. Рятувальники, які прибули на місце, змогли дістати загиблого лише надвечір. Невідомо, був чоловік тверезим, купаючись.