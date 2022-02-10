Похитили человека и требовали $12 тысяч: в Киеве задержали троих полицейских из Днепра (фото)

Правоохранители приехали домой к мужчине и провели обыск. Но позже незаконно задержали, усадили в машину и потребовали крупную сумму.

В Киеве задержали троих представителей правоохранительных органов из Днепра, которые путем угроз и шантажа пытались получить взятку от мужчины. Они закрыли его в авто и потребовали 12 тысяч долларов, сообщает Офис генерального прокурора.

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9 февраля правоохранители из Днепра приехали в Киев для проведения обыска жилья гражданина. Все происходило в рамках уголовного производства по факту возможного мошенничества. После обыска они незаконно, без составления необходимых документов задержали собственника жилья и посадили в авто.

Далее полицейские потребовали у мужчины 12 тысяч долларов, угрожая тем, что поместят под стражу из-за подозрения в совершении уголовного преступления. Правоохранители разрешили мужчине позвонить знакомым, чтобы тот смог собрать необходимую сумму.

В тот же день троих сотрудников полиции из Днепра задержали в момент получения взятки в размере 6300 долларов.

Проводятся следственные действия и устанавливаются все подробности. Правоохранители решают вопрос по поводу вручения подозрения и избрании мер. Заместителю начальника следственного отдела и двум оперуполномоченным грозит наказание согласно ч.2 ст. 146 и ч.3 ст. 368 УК Украины.

[ + – ] Полицейские из Днепра незаконно посадили мужчину в авто и потребовали деньги [ + – ] Подозреваемых задержали в момент получения взятки в размере 6300 долларов [ + – ] Правоохранители выдали мужчине телефон, чтобы тот договорился о деньгах

Напомним, ранее Фокус писал, что НАБУ объявило в розыск народного депутата Сергея Кузьминых. Его подозревают во взятке в полмиллиона гривен. Кузьминых задержали во время получения неправомерной выгоды 28 января.