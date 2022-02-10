Викрали людину і вимагали $12 тисяч: у Києві затримали трьох поліцейських із Дніпра (фото)

Правоохоронці приїхали додому до чоловіка та провели обшук. Але пізніше незаконно затримали, посадили в машину та вимагали велику суму.

У Києві затримали трьох представників правоохоронних органів із Дніпра, які шляхом погроз та шантажу намагалися отримати хабар від чоловіка. Вони закрили його в авто та зажадали 12 тисяч доларів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

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9 лютого правоохоронці із Дніпра приїхали до Києва для проведення обшуку житла громадянина. Усе відбувалося в межах кримінального провадження за фактом можливого шахрайства. Після обшуку вони незаконно, без складання необхідних документів, затримали власника житла і посадили в авто.

Далі поліцейські вимагали у чоловіка 12 тисяч доларів, погрожуючи тим, що помістять під варту через підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Правоохоронці дозволили чоловікові зателефонувати знайомим, щоби той зміг зібрати необхідну суму.

Того ж дня трьох співробітників поліції з Дніпра затримали у момент отримання хабара у розмірі 6300 доларів.

Проводяться слідчі дії та встановлюються всі подробиці. Правоохоронці вирішують питання щодо вручення підозри та обрання заходів. Заступнику начальника слідчого відділу та двом оперуповноваженим загрожує покарання відповідно до ч.2 ст. 146 та ч.3 ст. 368 КК України.

[ + – ] Поліцейські з Дніпра незаконно посадили чоловіка в авто та зажадали гроші [ + – ] Підозрюваних затримали у момент отримання хабара у розмірі 6300 доларів [ + – ] Правоохоронці видали чоловікові телефон, щоб той домовився про гроші

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що НАБУ оголосило у розшук народного депутата Сергія Кузьміних. Його підозрюють у хабарі в пів мільйона гривень. Кузьміних затримали під час отримання неправомірної вигоди 28 січня.