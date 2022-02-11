В Днепре сотрудница банка продавала информацию о клиентах за криптовалюту

30-летняя днепрянка продавала личные данные банковских клиентов за цифровую валюту через мессенджеры: цена стартовала от 20 000 грн.

Управление противодействия кибеприступлениям разоблачило жительницу Днепра, которая работает руководителем одного из банковских отделений. Пользуясь положением, она получала информацию о клиентах (наличие банковских счетов, денежные активы, источники поступления, движение денежных средств депозиты и прочее) и продавала за электронную валюту, сообщает Национальная полиция в Днепропетровской области.

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Сотрудница банка сбывала информацию на тематических форумах и в мессенджерах, за вознаграждение в 20 тысяч гривен, которое ей переводили в электронной валюте.

Правоохранители провели обыск в доме и на работе у подозреваемой. Они изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, банковские карты и черновые записи.

Фигурантке сообщили о подозрении в совершении преступления: теперь, согласно ч.2 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ей грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что хакер помог инвесторам вернуть криптовалюту на 2 млн долларов. Процесс взлома криптокошелька считают рискованным и затратным по времени. Также сообщалось, что от мошенников пользователи в соцсетях пострадали на 770 млн долларов. Больше всего афер провернули с криптовалютой.