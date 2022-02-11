У Дніпрі співробітниця банку продавала інформацію про клієнтів за криптовалюту

30-річна дніпрянка продавала особисті дані банківських клієнтів за цифрову валюту через месенджери: ціна стартувала від 20 000 грн.

Управління протидії кіберзлочинам викрило мешканку Дніпра, яка працює керівником одного з банківських відділень. Користуючись становищем, вона отримувала інформацію про клієнтів (наявність банківських рахунків, грошові активи, джерела надходження, рух коштів депозити та інше) та продавала за електронну валюту, повідомляє Національна поліція у Дніпропетровській області.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Співробітниця банку збувала інформацію на тематичних форумах та в месенджерах, за винагороду у 20 тисяч гривень, яку їй переводили в електронній валюті.

Правоохоронці провели обшук у будинку та на роботі в підозрюваної. Вони вилучили комп'ютерну техніку, мобільний телефон, банківські картки та чорнові записи.

Фігурантці повідомили про підозру у скоєнні злочину: тепер, згідно із ч.2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, вчинені особою, яка має право доступу до неї), їй загрожує позбавлення волі терміном до 3 років.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що хакер допоміг інвесторам повернути криптовалюту на 2 млн доларів. Процес злому криптогаманця вважають ризикованим і витратним за часом. Також повідомлялося, що від шахраїв користувачі в соцмережах постраждали на 770 млн доларів. Найбільше афер перевірили з криптовалютою.