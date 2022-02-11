UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

Щенок проехал под капотом авто более 100 км из Кривого Рога в Кропивницкий (видео)

993
щенок, щенок в авто, приют
Фото: Суспільне | Трехмесячный щенок проехал более 100 км под капотом легкового авто

У хвостатой застряла лапа, и ее пришлось обезболить. Теперь щенку ищут дом и любящую семью.

Трехмесячный щенок забрался под капот автомобиля, чтобы согреться. Водитель не заметил хвостатую, из-за чего животное проехало в моторном отсеке более 100 км с Кривого Рога, сообщает "Суспільне Кропивницький".

Водитель заметил "пассажира без билета" лишь тогда, когда доехал до места назначения. Он услышал, что под капотом пищит щенок, который был грязным и в масле. Мужчина связался с местным приютом, где девочку назвали "Христиной" в честь путешественника Христофора Колумба. На вид щенку около трех месяцев.

"Она чудом не травмировалась, ведь ее голова находилась вблизи мотора. Мы сделаем ей прививки от пяти собачьих болезней, а сейчас кормим сухим кормом", — рассказала работница приюта Лилия Аксенова.

Пока владелец авто и его друг доставали малышку из под капота — у нее застряла лапка. На помощь приехал ветеринар, который обезболил животное. После этого Христина была освобождена из автоплена. Работники приюта ищут семью для щенка.

Щенку, проехавшему под капотом авто более 100 км, ищут дом

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Индии собака со щенками спасли жизнь новорожденной брошенной девочке. Ребенок выжил, потому что хвостатые согрели его теплом в холодную ночь.