Щенок проехал под капотом авто более 100 км из Кривого Рога в Кропивницкий (видео)

У хвостатой застряла лапа, и ее пришлось обезболить. Теперь щенку ищут дом и любящую семью.

Трехмесячный щенок забрался под капот автомобиля, чтобы согреться. Водитель не заметил хвостатую, из-за чего животное проехало в моторном отсеке более 100 км с Кривого Рога, сообщает "Суспільне Кропивницький".

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Водитель заметил "пассажира без билета" лишь тогда, когда доехал до места назначения. Он услышал, что под капотом пищит щенок, который был грязным и в масле. Мужчина связался с местным приютом, где девочку назвали "Христиной" в честь путешественника Христофора Колумба. На вид щенку около трех месяцев.

"Она чудом не травмировалась, ведь ее голова находилась вблизи мотора. Мы сделаем ей прививки от пяти собачьих болезней, а сейчас кормим сухим кормом", — рассказала работница приюта Лилия Аксенова.

Пока владелец авто и его друг доставали малышку из под капота — у нее застряла лапка. На помощь приехал ветеринар, который обезболил животное. После этого Христина была освобождена из автоплена. Работники приюта ищут семью для щенка.

[ + – ] Щенку, проехавшему под капотом авто более 100 км, ищут дом

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Индии собака со щенками спасли жизнь новорожденной брошенной девочке. Ребенок выжил, потому что хвостатые согрели его теплом в холодную ночь.