Цуценя проїхало під капотом авто понад 100 км sз Кривого Рогу до Кропивницького (відео)

У хвостатої застрягла лапа, і її довелося знеболити. Тепер цуценяті шукають будинок і люблячу сім'ю.

Тримісячне цуценя залізло під капот автомобіля, щоб зігрітися. Водій не помітив хвостату, через що тварина проїхала в моторному відсіку понад 100 км із Кривого Рогу, повідомляє "Суспільне Кропивницький".

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Водій помітив "пасажира без квитка" лише тоді, коли доїхав до місця призначення. Він почув, що під капотом пищить цуценя, яке було брудним і в олії. Чоловік зв'язався з місцевим притулком, де її назвали "Христиною" на честь мандрівника Христофора Колумба. На вигляд цуценяті близько трьох місяців.

"Вона дивом не травмувалася, адже її голова була поблизу мотора. Ми зробимо їй щеплення від п'яти собачих хвороб, а зараз годуємо сухим кормом", — розповіла працівниця притулку Лілія Аксьонова.

Поки власник авто та його друг діставали малу з-під капота — у неї застрягла лапка — на допомогу приїхав ветеринар, який знеболив тварину. Після цього Христина була звільнена з автополону. Працівники притулку шукають сім'ю для цуценяти.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в Індії собака з цуценятами врятували життя новонародженій покинутій дівчинці. Дитина вижила, бо хвостаті зігріли її теплом холодної ночі.