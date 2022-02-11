В Украине подсчитали новые случаи заболевания ВИЧ и туберкулезом (инфографика)
Некоторые случаи туберкулеза наблюдают у пациентов с коронавирусом, а СПИД в январе унес более 120 жизней.
В Украине зафиксировано 987 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1564 случая туберкулеза. Об этом сообщает Центр гражданского здоровья Минздрава Украины.
В январе 2022 года в Украине официально зарегистрировали 987 новых случаев ВИЧ-инфекции. У 295 пациентов диагностировали СПИД, еще 126 человек умерли от Синдрома приобретенного иммунного дефицита.
Также специалисты определили пути инфицирования ВИЧ в январе 2022 года:
- гетеросексуальный — 653,
- гомосексуальный — 26;
- парентеральный (заражение через кровь при введении наркотических средств) — 303;
- вертикальный (передача инфекции от матери ребенку) — 107;
- неизвестный — 2.
В Центре гражданского здоровья также рассказали о статистике случаев заражения туберкулезом. Всего от туберкулеза проходили лечение 12353 человека. Так, в январе текущего года зарегистрировано 1564 случая. Из них:
- 1174 новых случаев;
- 279 пациентов с рецидивом;
- 33 пациента, которые возобновили лечение после перерыва;
- 60 пациентов, которые начали лечение после неудачного;
- 47 пациентов, у которых также диагностирован коронавирус;
- 18 других случаев.
Ранее Фокус писал, что среди детей наблюдается высокий уровень заражения "Омикроном". В некоторых регионах Украины больницы заполнены детьми с этим коронавирусным штаммом.