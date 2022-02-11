В Украине подсчитали новые случаи заболевания ВИЧ и туберкулезом (инфографика)

Некоторые случаи туберкулеза наблюдают у пациентов с коронавирусом, а СПИД в январе унес более 120 жизней.

В Украине зафиксировано 987 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1564 случая туберкулеза. Об этом сообщает Центр гражданского здоровья Минздрава Украины.

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В январе 2022 года в Украине официально зарегистрировали 987 новых случаев ВИЧ-инфекции. У 295 пациентов диагностировали СПИД, еще 126 человек умерли от Синдрома приобретенного иммунного дефицита.

Также специалисты определили пути инфицирования ВИЧ в январе 2022 года:

гетеросексуальный — 653,

гомосексуальный — 26;

парентеральный (заражение через кровь при введении наркотических средств) — 303;

вертикальный (передача инфекции от матери ребенку) — 107;

неизвестный — 2.

[ + – ] ВИЧ-инфекция: статистика за январь 2022 года

В Центре гражданского здоровья также рассказали о статистике случаев заражения туберкулезом. Всего от туберкулеза проходили лечение 12353 человека. Так, в январе текущего года зарегистрировано 1564 случая. Из них:

1174 новых случаев;

279 пациентов с рецидивом;

33 пациента, которые возобновили лечение после перерыва;

60 пациентов, которые начали лечение после неудачного;

47 пациентов, у которых также диагностирован коронавирус;

18 других случаев.

[ + – ] Туберкулез: статистика за январь 2022 года

Ранее Фокус писал, что среди детей наблюдается высокий уровень заражения "Омикроном". В некоторых регионах Украины больницы заполнены детьми с этим коронавирусным штаммом.