Начали болеть чаще: ученые обьяснили высокий уровень зарежений "Омикроном" среди детей

"Омикрон" стал больше поражать детей, потому что их организм является подходящим для нового штамма коронавируса. А в Украине в некоторых регионах заполненность в больницах детей, которые болеют коронавирусом достигла 70-80%.

Немецкие ученые нашли обьяснение внезапному вспеску заболеваний "Омикроном" среди детей. Новый штамм коронавируса подавляет выработку интерферона и лучше противостоит противовирусному действию внешнего экзогенного интерферона. Интерфером лучше всего защищает детей от инфекций. Об этом свидетельствуют результаты исследования немецких ученых, которые опубликованы на портале BioRxiv.

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"Наши данные показывают, что омикрон увеличил способность подавлять выработку интерферона в результате инфекции и лучше противостоять противовирусному действию внешнего экзогенного интерферона", — отметили ученные.

Интерферон — это белковая молекула, которая обеспечивает противовирусный иммунитет, она начинает действовать еще до того, как в работу включатся остальные клетки иммунитета. Интерферон действует не на возбудителя какого-то заболевания, а на все вирусные частицы, которые попали в организм.

Народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в комментарии для телеканала "Дом" сообщил, что из-за высокой зараженности штаммом "Омикрон" в Украине много детей заразились коронавирусом. Кроме того, дети тяжело переносят болезнь, а в некоторых регионах детские койки в больницах заполнены на 70-80%.

"Мы это видим по загруженности коек. Если взрослые койки в целом по стране загружены чуть больше чем на 30%, то детские койки, к сожалению, загружены в некоторых регионах на 70-80%", — заявил Радуцкий.

Напомним, ученые обнаружили новый симптом штамма "Омикрон". Если вы заметили у себя потерю слуха, звон в ушах, головокружение, то стоит сдать тест на коронавирус. Часто это может быть единственным признаком заболевания "Омикроном". По-прежнему наиболее частыми симптомами "Омикрона" являются насморк, головная боль, утомляемость, изменение обоняния и плохой аппетит.

Фокус писал о том, что волна "Омикрона" в Украине может быть быстрой, но болезненной, так считает главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, в феврале в Украине переболеют коронавирусом более 1 миллиона человек. Пик заболеваемости ожидается на 20-25 февраля, а показатель заболеваний в сутки может достичь до 60 тысяч. Но волна коронавируса будет не короткой с быстрым спадом до 1 апреля.