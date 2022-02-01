Начали болеть чаще: ученые обьяснили высокий уровень зарежений "Омикроном" среди детей
"Омикрон" стал больше поражать детей, потому что их организм является подходящим для нового штамма коронавируса. А в Украине в некоторых регионах заполненность в больницах детей, которые болеют коронавирусом достигла 70-80%.
Немецкие ученые нашли обьяснение внезапному вспеску заболеваний "Омикроном" среди детей. Новый штамм коронавируса подавляет выработку интерферона и лучше противостоит противовирусному действию внешнего экзогенного интерферона. Интерфером лучше всего защищает детей от инфекций. Об этом свидетельствуют результаты исследования немецких ученых, которые опубликованы на портале BioRxiv.
"Наши данные показывают, что омикрон увеличил способность подавлять выработку интерферона в результате инфекции и лучше противостоять противовирусному действию внешнего экзогенного интерферона", — отметили ученные.
Интерферон — это белковая молекула, которая обеспечивает противовирусный иммунитет, она начинает действовать еще до того, как в работу включатся остальные клетки иммунитета. Интерферон действует не на возбудителя какого-то заболевания, а на все вирусные частицы, которые попали в организм.
Народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в комментарии для телеканала "Дом" сообщил, что из-за высокой зараженности штаммом "Омикрон" в Украине много детей заразились коронавирусом. Кроме того, дети тяжело переносят болезнь, а в некоторых регионах детские койки в больницах заполнены на 70-80%.
"Мы это видим по загруженности коек. Если взрослые койки в целом по стране загружены чуть больше чем на 30%, то детские койки, к сожалению, загружены в некоторых регионах на 70-80%", — заявил Радуцкий.
Напомним, ученые обнаружили новый симптом штамма "Омикрон". Если вы заметили у себя потерю слуха, звон в ушах, головокружение, то стоит сдать тест на коронавирус. Часто это может быть единственным признаком заболевания "Омикроном". По-прежнему наиболее частыми симптомами "Омикрона" являются насморк, головная боль, утомляемость, изменение обоняния и плохой аппетит.
Фокус писал о том, что волна "Омикрона" в Украине может быть быстрой, но болезненной, так считает главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, в феврале в Украине переболеют коронавирусом более 1 миллиона человек. Пик заболеваемости ожидается на 20-25 февраля, а показатель заболеваний в сутки может достичь до 60 тысяч. Но волна коронавируса будет не короткой с быстрым спадом до 1 апреля.