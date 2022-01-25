Ученые обнаружили новый симптом "Омикрона"

Медики рекомендуют сдать тест на коронавирус, если вы заметили у себя потерю слуха, головокружение или звон в ушах.

Американские ученые обнаружили новый симптом варианта "Омикрон" — боль в ушах. Часто это может быть единственным признаком заболевания. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

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По сообщениям ученых, пользователи специального приложения для эпидемиологических исследований ZOE Covid Symptom Study стали чаще жаловаться на боли в ушах.

По-прежнему наиболее частыми симптомами "Омикрона" являются насморк, головная боль, утомляемость, изменение обоняния и плохой аппетит.

По словам эксперта по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) доктора Питера Чин-Хонга, боль в ушах обусловлена тем, что вирус в основном поражает дыхательные пути, которые находятся близко ко рту, носу и ушам и часто попадает в эти места.

"Вы просто выбрасываете (вирус из дыхательных путей через рот и нос, — ред) намного больше. Мы не видим симптомы внутреннего заражения, например лихорадку, потому, что легкие не так воспалены, но мы видим симптомы внешнего инфицирования: насморк, заложенность носа, боль в ухе", — сказал доктор Чин-Хонг.

Ученые из Стэнфордского университета, сообщает The Sun, провели тесты на модели внутреннего уха, пораженному COVID-19, чтобы увидеть, как вирус влияет на слуховую систему.

Они выяснили, что заражение "Омикроном" действительно может вызвать болевые симптомы во внутреннем ухе, которые люди не всегда воспринимают как признак ковида.

Доктор Константина Станкович порекомендовала тем, кто заметил у себя потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорировать эти симптомы, а пройти тестирование на COVID-19.

"У некоторых наших пациентов мы видели, что потеря слуха является единственным признаком заражения Covid", — сказала доктор Станкович.

Напомним, 24 января, в Украине выявили 19 118 новых подтвержденных случаев COVID-19. В частности, вирус обнаружили у 2 809 детей. Также за минувшие сутки от ковида выздоровело 5 863 человека, госпитализировано 1 507 человек. 24 января инфекция унесла жизни 161 человека.