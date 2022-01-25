Учені виявили новий симптом "Омікрону"
Медики рекомендують скласти тест на коронавірус, якщо ви помітили в себе втрату слуху, запаморочення або дзвін у вухах.
Американські вчені виявили новий симптом варіанта "Омікрон" — біль у вухах. Часто це може бути єдиною ознакою захворювання. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.
За повідомленнями вчених, користувачі спеціальної програми для епідеміологічних досліджень ZOE Covid Symptom Study стали частіше скаржитися на біль у вухах.
Як і раніше, найчастішими симптомами "Омікрону" є нежить, головний біль, стомлюваність, зміна нюху та поганий апетит.
За словами експерта з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) доктора Пітера Чін-Хонга, біль у вухах обумовлений тим, що вірус в основному вражає дихальні шляхи, які розташовані близько до рота, носа та вух і часто потрапляє в ці місця.
"Ви просто викидаєте (вірус із дихальних шляхів через рот і ніс, — ред) набагато більше. Ми не бачимо симптоми внутрішнього зараження, наприклад лихоманку, тому що легені не такі запалені, але ми бачимо симптоми зовнішнього інфікування: нежить, закладеність носа, біль у вусі", — сказав доктор Чін-Хонг.
Учені зі Стенфордського університету провели тести на моделі внутрішнього вуха, ураженому COVID-19, щоб побачити, як вірус впливає на слухову систему.
Вони з'ясували, що зараження "Омікроном" дійсно може викликати болючі симптоми у внутрішньому вусі, які люди не завжди сприймають як ознаку ковіду.
Лікар Костянтина Станкович порекомендувала тим, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення або дзвін у вухах не ігнорувати ці симптоми, а пройти тестування на COVID-19.
"У деяких наших пацієнтів ми бачили, що втрата слуху є єдиною ознакою зараження Covid", — сказала лікарка Станкович.
Нагадаємо, 24 січня, в Україні виявили 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19. Зокрема, вірус виявили у 2809 дітей. Також за минулу добу від ковіду одужали 5863 особи, госпіталізовано 1507 осіб. 24 січня інфекція забрала життя 161 особи.