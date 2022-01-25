Учені виявили новий симптом "Омікрону"

Медики рекомендують скласти тест на коронавірус, якщо ви помітили в себе втрату слуху, запаморочення або дзвін у вухах.

Американські вчені виявили новий симптом варіанта "Омікрон" — біль у вухах. Часто це може бути єдиною ознакою захворювання. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

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За повідомленнями вчених, користувачі спеціальної програми для епідеміологічних досліджень ZOE Covid Symptom Study стали частіше скаржитися на біль у вухах.

Як і раніше, найчастішими симптомами "Омікрону" є нежить, головний біль, стомлюваність, зміна нюху та поганий апетит.

За словами експерта з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) доктора Пітера Чін-Хонга, біль у вухах обумовлений тим, що вірус в основному вражає дихальні шляхи, які розташовані близько до рота, носа та вух і часто потрапляє в ці місця.

"Ви просто викидаєте (вірус із дихальних шляхів через рот і ніс, — ред) набагато більше. Ми не бачимо симптоми внутрішнього зараження, наприклад лихоманку, тому що легені не такі запалені, але ми бачимо симптоми зовнішнього інфікування: нежить, закладеність носа, біль у вусі", — сказав доктор Чін-Хонг.

Учені зі Стенфордського університету провели тести на моделі внутрішнього вуха, ураженому COVID-19, щоб побачити, як вірус впливає на слухову систему.

Вони з'ясували, що зараження "Омікроном" дійсно може викликати болючі симптоми у внутрішньому вусі, які люди не завжди сприймають як ознаку ковіду.

Лікар Костянтина Станкович порекомендувала тим, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення або дзвін у вухах не ігнорувати ці симптоми, а пройти тестування на COVID-19.

"У деяких наших пацієнтів ми бачили, що втрата слуху є єдиною ознакою зараження Covid", — сказала лікарка Станкович.

Нагадаємо, 24 січня, в Україні виявили 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19. Зокрема, вірус виявили у 2809 дітей. Також за минулу добу від ковіду одужали 5863 особи, госпіталізовано 1507 осіб. 24 січня інфекція забрала життя 161 особи.