Почали хворіти частіше: учені пояснили високий рівень заражень "Омікроном" серед дітей

"Омікрон" став більше вражати дітей, тому що їхній організм є придатним для нового штаму коронавірусу. А в Україні в деяких регіонах заповненість у лікарнях дітьми, які хворіють на коронавірус, досягла 70-80%.

Німецькі вчені виявили пояснення раптовому сплеску захворювань "Омікроном" серед дітей. Новий штам коронавірусу пригнічує вироблення інтерферону і краще протистоїть противірусній дії зовнішнього екзогенного інтерферону. Інтерферон найкраще захищає дітей від інфекцій. Про це свідчать результати дослідження німецьких вчених, опублікованих на порталі BioRxiv.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

"Наші дані показують, що омікрон збільшив здатність пригнічувати вироблення інтерферону в результаті інфекції та краще протистояти противірусній дії зовнішнього екзогенного інтерферону", — зазначили вчені.

Інтерферон — це білкова молекула, яка забезпечує противірусний імунітет, вона починає діяти ще до того, як у роботу включатимуться інші клітини імунітету. Інтерферон діє не на збудника якогось захворювання, а на всі вірусні частки, які потрапили до організму.

Народний депутат України від партії "Слуга Народу", голова комітету Верховної Ради України зі здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у коментарі для телеканалу "Дом" повідомив, що через високу зараженість штамом "Омікрон" в Україні багато дітей заразилися коронавірусом. Крім того, діти важко переносять хворобу, а в деяких регіонах дитячі ліжка у лікарнях заповнені на 70-80%.

"Ми це бачимо за завантаженістю ліжок. Якщо дорослі ліжка загалом по країні завантажені трохи більше ніж на 30%, то дитячі ліжка, на жаль, завантажені в деяких регіонах на 70-80%", — заявив Радуцький.

Нагадаємо, учені виявили новий симптом штаму "Омікрон". Якщо ви помітили в себе втрату слуху, дзвін у вухах, запаморочення, варто здати тест на коронавірус. Часто це може бути єдиною ознакою захворювання "Омікроном". Як і раніше, найчастішими симптомами "Омікрону" є нежить, головний біль, стомлюваність, зміна нюху та поганий апетит.

Фокус писав про те, що хвиля "Омікрону" в Україні може бути швидкою, але хворобливою, вважає головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, у лютому в Україні перехворіють на коронавірус понад 1 мільйон людей. Пік захворюваності очікується на 20-25 лютого, а показник захворювань на добу може сягнути 60 тисяч. Але хвиля коронавірусу буде не короткою зі швидким спадом до 1 квітня.