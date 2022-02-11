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В Україні підрахували нові випадки захворювання на ВІЛ і туберкульоз (інфографіка)

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СНІД, ВІЛ, туберкульоз, статистика захворювання
Фото: New Scientist | В Україні показали статистику захворювання на СНІД і туберкульоз

Деякі випадки туберкульозу спостерігають у пацієнтів із коронавірусом, а СНІД у січні забрав понад 120 життів.

В Україні зафіксовано 987 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1564 випадки туберкульозу. Про це повідомляє Центр цивільного здоров'я МОЗ України.

У січні 2022 року в Україні офіційно зареєстрували 987 нових випадків ВІЛ-інфекції. У 295 пацієнтів діагностували СНІД, ще 126 людей померли від синдрому набутого імунного дефіциту.

Також фахівці визначили шляхи інфікування ВІЛ у січні 2022 року:

  • гетеросексуальний — 653,
  • гомосексуальний — 26;
  • парентеральний (зараження через кров при введенні наркотичних засобів) – 303;
  • вертикальний (передача інфекції від матері дитині) — 107;
  • невідомий — 2.
ВІЛ, СНІД, статистика
ВІЛ-інфекція: статистика за січень 2022 року

У Центрі цивільного здоров'я також розповіли про статистику випадків зараження туберкульозом. Усього від туберкульозу проходили лікування 12 353 особи. Так, у січні поточного року зареєстровано 1564 випадки. З них:

  • 1174 нових випадків;
  • 279 пацієнтів із рецидивом;
  • 33 пацієнти, які відновили лікування після перерви;
  • 60 пацієнтів, які розпочали лікування після невдалого;
  • 47 пацієнтів, у яких також діагностовано коронавірус;
  • 18 інших випадків.
Туберкульоз, статистика
Туберкульоз: статистика за січень 2022 року

Раніше Фокус писав, що серед дітей спостерігається високий рівень зараження "Омікроном". У деяких регіонах України лікарні заповнені дітьми з цим коронавірусним штамом.