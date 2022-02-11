В Україні підрахували нові випадки захворювання на ВІЛ і туберкульоз (інфографіка)
Деякі випадки туберкульозу спостерігають у пацієнтів із коронавірусом, а СНІД у січні забрав понад 120 життів.
В Україні зафіксовано 987 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1564 випадки туберкульозу. Про це повідомляє Центр цивільного здоров'я МОЗ України.
У січні 2022 року в Україні офіційно зареєстрували 987 нових випадків ВІЛ-інфекції. У 295 пацієнтів діагностували СНІД, ще 126 людей померли від синдрому набутого імунного дефіциту.
Також фахівці визначили шляхи інфікування ВІЛ у січні 2022 року:
- гетеросексуальний — 653,
- гомосексуальний — 26;
- парентеральний (зараження через кров при введенні наркотичних засобів) – 303;
- вертикальний (передача інфекції від матері дитині) — 107;
- невідомий — 2.
У Центрі цивільного здоров'я також розповіли про статистику випадків зараження туберкульозом. Усього від туберкульозу проходили лікування 12 353 особи. Так, у січні поточного року зареєстровано 1564 випадки. З них:
- 1174 нових випадків;
- 279 пацієнтів із рецидивом;
- 33 пацієнти, які відновили лікування після перерви;
- 60 пацієнтів, які розпочали лікування після невдалого;
- 47 пацієнтів, у яких також діагностовано коронавірус;
- 18 інших випадків.
Раніше Фокус писав, що серед дітей спостерігається високий рівень зараження "Омікроном". У деяких регіонах України лікарні заповнені дітьми з цим коронавірусним штамом.