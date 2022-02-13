Бензобак нужно держать полным. Как киевляне готовятся к "грядущему" вторжению России

Новостные ленты пестрят сообщениями о возможном нападении на Украину в ближайшие дни. Между тем, столица живет своей обычной жизнью. Фокус пообщался с горожанами, проверил, на месте ли гречка в магазинах, и убедился, что к банкоматам и обменникам очередей нет

Дзен спального района

В одном из спальных районов Киева обычное ленивое утро воскресенья. Рядом с жилым домом коммунальщики чинят очередную прорваную трубу, люди выходят с собаками на прогулку, кто-то выбегает на пробежку, радуясь солнечной безоблачной погоде.

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В супермаркете "Велмарт" между рядами бродят редкие покупатели: женщина дотошно выбирает разрыхлитель для теста, вчитываясь в этикетки, мужчина останавливается возле консервации. Пакеты с гречкой самой разной стоимости плотно лежат на полках, как, впрочем, и все остальные крупы. Лишь возле самого низкого ценника —36.24 грн — пусто, зато за 45.35 грн. крупы предостаточно. Нет ажиотажа и возле полок с туалетной бумагой или спичками, там тоже товара достаточно.

— Так а смысл что-то грести? От этого же все равно ничего не изменится! — удивляется продавщица вопросу о том, заметно ли повышение спроса на какие-либо товары. Люди постоянно обговаривают сложившуюся ситуацию, но ничего особенного из-за этого не происходит, добавляет она.

[ + – ] Возле самого низкого ценника —36.24 грн — пусто, зато за 45.35 грн. крупы предостаточно [ + – ] В супермаркете "Велмарт" ажиотажа нет

Прохожие на улице поговорить о потенциальной опасности соглашаются неохотно, но начав беседу, подробно рассказывают о своих впечатлениях от навалившихся на Украину новостей.

— Конечно, я внимательно слежу за тем, что пишут о военной угрозе. Читаю Юрия Бутусова, подписана на соцсети Владимира Зеленского и его жены — признается 57-летняя Ольга Вячеславовна. — И дело даже не в том, верю я или не верю в то, что пишут. Важно понимать, как к этому подготовиться.

Она вспоминает, что в 2014-2015 годах при очередной угрозе каждый раз ездила на дачу с папкой документов — "на всякий случай". Теперь киевлянка надеется, что в этот раз такой необходимости не будет. Никакие продукты про запас в ее семье пока тоже не закупают — не видят в этом смысла. Тем не менее, женщина уверена, что сегодня любой сценарий развития событий возможен, поэтому людям надо быть готовым ко всему.

Похожего мнения придерживается и 35-летний Павел. На темной курточке выделяется яркий логотип футбольного клуба "Шахтар". Из-за начавшейся в 2014 году войны ему пришлось переехать из Донецка в Киев, поэтому сейчас он считает целесообразным готовиться к любому развитию событий. Говорит, что на Западной Украине у него есть друзья, к которым в случае чего можно уехать.

[ + – ] На рынке "Березняки" тоже нет никакой суеты [ + – ] Тут вообще параллельная реальность — со скидками к 14 февраля в магазинах нижнего белья и красочными афишами ресторанов

— Бензобак в автомобиле я всегда держу полным. Я так и в 2014 году делал, в итоге мне это тогда очень пригодилось, — добавляет мужчина. При этом он замечает, что в столице по-прежнему негде припарковаться, а это значит, что никто из города массово не уезжает. — Когда в Донецке народ начал уезжать, то за несколько дней город опустел — дворы стояли без машин. Конечно, немного волнует то, что если весь левый берег столицы "попрет" отсюда, то будут сплошные пробки.

При этом Павел уверен, что если вторжение и произойдет, то все будет происходить постепенно, так что время собраться и уехать из города в любом случае будет. Он рассказывает, что на его работе руководство тоже готовит план эвакуации, однако особого доверия это не внушает:

— Они рассчитывают на какие-то автобусы. Но я сомневаюсь, что если что-то такое начнется, то кто-то будет выделять транспорт. Каждый сам за себя: вещи собрал и уехал кто куда смог.

"Куда ж тікать з Лівого бєрєга?!"

Киевлянка Инна Коваль жмурится от яркого солнца и делает глоток кофе из бумажного стаканчика. Почти на все вопросы она разводит руками и повторяет: "Даже не знаю". Признается, что постоянно обновляющиеся новости ее сильно тревожат, но готовиться к возможному вторжению она не планирует — тревожный чемоданчик не собирает, продукты не запасает. Говорит, что ни при каком раскладе Киев покидать не планирует.

31-летний Ярослав, наблюдающий за играющими рядом детьми, на вопросы о нападении 16 февраля лишь насмешливо улыбается — в достоверность информации о нападении на Украину он не верит.

— Думаю, что нас немного обманывают, —иронично прищуривается он. —Постоянно рассказывают: "Вот завтра нападут. Завтра нападут", но это так не работает, мне кажется. Если бы нападали, это все было бы неожиданно. А какие они там цели преследуют со всеми этими разговорами, я не пойму.

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Однако его знакомые не так спокойны — некоторые действительно готовятся к худшему развитию событий и собирают на всякий случай тревожные чемоданчики, признается Ярослав.

— А мы в семье в любом случае всегда готовы. Нас ничего не держит — раз, собрались и уехали из города, — добавляет мужчина.

На рынке "Березняки" тоже нет никакой суеты. Покупатели спокойно прицениваются, где овощи подешевле, переходя от киоска к киоску. Лишь две продавщицы эмоционально переговариваются между собой:

— І куда ви притягуєте цю війну? — рассуждает одна о последних новостях на выразительном суржике. — Тікать? А куда ж тікать з лівого бєрєга, Лариса?!

Торговцы на рынке уверяют, что никакого особого ажиотажа среди покупателей нет, все товары берут, как обычно. Возле банкоматов в торговом центре, как и в пункте обмена валюты рядом, — ни одного человека. Тут вообще параллельная реальность — со скидками к 14 февраля в магазинах нижнего белья и красочными афишами ресторанов. И если не открывать новости, то кажется, что День святого Валентина — это единственное, к чему сегодня действительно готовится город.