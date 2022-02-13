Стрельба в кафе под Волновахой: за двойное убийство задержали военных

Конфликт в кафе в поселке Гранитное закончился стрельбой, два человека погибли, а двое получили ранения. Задержанным бойцам ВСУ инкриминируют двойное убийство: гражданского лица и бойца Нацгвардии

В ночь на 13 февраля в кафе в поселке Гранитное Волновахского района Донецкой области двое военных ВСУ устроили стрельбу. В результате погибли нацгвардеец и гражданский, еще два человека получили ранения, сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

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"По данным следствия, 13 февраля 2022 года двое военнослужащих ВС Украины, находясь на территории кафе в селе Гранитное Донецкой области, устроили стрельбу из закрепленного оружия. В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

По предварительной информации правоохранителей, один человек погиб на месте трагедии, еще один – скончался в больнице, а двоих гражданских госпитализировали с ранениями.

По информации полиции, инцидент произошел в воскресенье ночью примерно в 00:45. Между посетителями кафе возник конфликт, после чего военные начали стрелять.

Полиция задержала двух мужчин согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У них изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ст. 115 ч.2 п.1,7 (преднамеренное убийство двух или более лиц по хулиганским мотивам), 15 ч. 3 ст. 115 ч.2 п.1,7 (покушение на умышленное убийство) и ч.4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия под процессуальным руководством спецпрокуратуры объединенных сил.

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