Стрілянина у кафе під Волновахою: за подвійне вбивство затримали військових

Конфлікт у кафе у селищі Гранітне закінчився стріляниною, двоє людей загинули, а двоє отримали поранення. Затриманим бійцям ЗСУ інкримінують подвійне вбивство: цивільної особи та бійця Нацгвардії

У ніч на 13 лютого у кафе у селищі Гранітне Волноваського району Донецької області двоє військових ЗСУ вчинили стрілянину. Внаслідок цього загинули нацгвардієць та цивільний, ще двоє людей отримали поранення, повідомляє прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

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"За даними слідства, 13 лютого 2022 року двоє військовослужбовців ЗС України, перебуваючи на території кафе в селі Гранітне Донецької області, влаштували стрілянину із закріпленої зброї. В результаті військовослужбовець Нацгвардії України та цивільна особа загинули, ще двоє людей отримали поранення різного ступеня", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією правоохоронців, одна людина загинула на місці трагедії, ще одна – померла в лікарні, а двох цивільних госпіталізували з пораненнями.

За інформацією поліції, інцидент стався в неділю вночі приблизно о 00:45. Між відвідувачами кафе виник конфлікт, після чого військові почали стріляти.

Поліція затримала двох чоловіків згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони вилучили речові докази, зокрема зброю.

За фактом події порушено кримінальне провадження за ст. 115 ч.2 п.1,7 (навмисне вбивство двох або більше осіб за хуліганськими мотивами), 15 ч. 3 ст. 115 ч.2 п.1,7 (замах на умисне вбивство) та ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії під процесуальним керівництвом спецпрокуратури об'єднаних сил.

Раніше Фокус повідомляв, що біля будівлі СБУ у центрі Києва сталася стрілянина. Інкасатор зробив кілька пострілів з автомата під час конфлікту з членами однієї з громадських організацій.