Антибиотики по рецепту. Почему антибактериальные препараты будут назначать исключительно врачи

С апреля антибиотики в Украине станут продавать по электронным рецептам. Фокус разбирался, зачем это нужно, почему многие украинцы против такого решения и действительно ли человечество ждет постантибиотиковая эра.

Киевлянин Алексей Белобородов часто болел гайморитом, но лечение не давало значительного эффекта, наоборот, ситуация только ухудшалась. Не в последнюю очередь мужчина связывает это с беспорядочными курсами антибиотиков, которые прописывала ему врач.

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"Сначала я болел не более пяти-шести дней, но потом это растягивалось на две недели. Было такое, что симптомы прошли, а через два дня я заболел снова — и еще на десять дней", — вспоминает Алексей. По его словам, ни разу он не сдавал анализы на бактериальный посев. Препарат ему прописывали только один – амоксициллин, хотя он не помогал, и ЛОР настаивала, чтобы пациент прекращал его пить, как только исчезали симптомы, хотя общая рекомендация говорит о непрерывности курса антибиотика. История закончилась тем, что Алексей прекратил лечение именно у этого врача. Изменение лечения привело к значительному улучшению — сейчас он уже не вспомнит, когда принимал антибиотики в последний раз.

Таких случаев, когда врачи в Украине не очень разбираются в антибиотиках, много. Но еще больше историй о том, как пациенты сами себе назначают антибиотики, без консультаций со специалистами. Сделать это просто, ведь в любой аптеке их можно приобрести без рецепта. Такой неконтролируемый, часто неоправданный прием лекарства приводит к резистентности, или устойчивости, к антибиотикам. Это значит, что под влиянием лекарства бактерии изменяются, поэтому антибиотики больше не работают, и инфекционные болезни лечить становится гораздо труднее. Чем сильнее резистентность, тем больше возможностей появления неизлечимых бактерий, которые называют супербактериями.

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Это проблема не только Украины. Сегодня ВОЗ называет резистентность одной из десяти крупнейших угроз человечеству. Только за 2019 год в мире из-за устойчивости к антибиотикам умерло более 1,2 млн человек. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в авторитетном медицинском журнале Lancet. Правительства разных стран обращают на это внимание не только в плане здравоохранения, но и из-за экономических факторов. Человека с резистентностью лечить труднее, на это нужно больше времени и средств, поэтому даже с финансовой стороны это невыгодно.

Антибиотики и "культура" самолечения

Продажа антибиотиков без рецепта – особенность не только Украины, а всех постсоветских стран, считает врач-инфекционист Юрий Жигарев.

"И десять, и двадцать, и тридцать лет назад их можно было приобрести без рецепта. В результате сформировалась определенная "традиция", которая передается из поколения в поколение. Так лечились наши родители, так лечились наши бабушки и дедушки, знавшие, что можно в любой аптеке найти тетрациклин, который помог соседке, значит поможет и им", — подчеркивает он.

С апреля антибиотики в Украине будут продавать только по электронным рецептам. Многие украинцы на эту новость отреагировали враждебно

Люди привыкли воспринимать антибиотики как витамины, говорит Жигарев.

"У человека простуда, а он сразу думает: "Да, куплю витамин С, парацетамол и амоксициллин", — комментирует врач. Именно доступность и непонимание того, что это серьезные препараты, повлияли на формирование культуры неконтролируемого использования антибиотиков, объясняет он.

Елена Луцкая, врач-педиатр и детская инфекционистка, в своей практике неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда у ребенка несколько дней держится температура, и родители бегут в аптеку покупать антибиотики.

"Случается и такое, что они просто смотрят, что врач прописывал в прошлый раз и берут такое же лекарство. Но ситуация могла кардинально измениться, и если в тот раз антибиотик был уместен, то в этот раз — нет. Так делать нельзя ни в коем случае", — объясняет Луцкая и добавляет, что принимать антибиотики следует только по назначению врача и только в тех дозах, которые прописаны.

По ее словам, существует такое понятие, как стартовый антибиотик, помогающий при простых случаях. Если пациент начинает болеть чем-то серьезным, то ему выписывают лекарства уже следующего поколения.

"Но ко мне нередко попадают маленькие дети, уже пьющие антибиотики третьего поколения, то есть непонятно, что им при необходимости давать следующим, чтобы оно подействовало", — рассказывает она.

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Сейчас инфекционные болезни лечить гораздо сложнее именно из-за антибиотикорезистентности, объясняет Юрий Жигарев. Уже есть стойкие штаммы таких опасных инфекций, как чума или холера, добавляет он.

"Когда открыли пенициллин, это было похоже на чудо, потому что он ставил на ноги даже сложных пациентов с сепсисом или гангреной после одной-двух инъекций. А сегодня нужно менять по три-четыре антибиотика просто для того, чтобы спасти жизнь человеку при банальной инфекции — стафилококка или стрептококка, например. Если она резистентна, то ее уже ничего не берет", — комментирует врач.

Новые реалии: антибиотики и электронный рецепт

Чтобы улучшить ситуацию с использованием лекарств, с 1 января 2022 больницы должны были ввести учет антимикробных препаратов — 29 лекарственных средств. С апреля антибиотики в Украине будут продавать только по электронным рецептам.

"Мы запускаем электронный рецепт как один из механизмов решения проблемы неконтролируемого и нецелевого использования препаратов", — прокомментировал это решение Виктор Ляшко, министр здравоохранения, во время брифинга 27 января. По его словам, скоро все антибактериальные препараты будут назначаться исключительно врачами.

Человечество постоянно ведет войну с микробами. В какой-то момент мы побеждаем, а в другой — они снова берут верх

Многие украинцы на эту новость отреагировали враждебно. В Facebook не счесть негативных комментариев типа: "Это будет еще один удар по населению. Сейчас люди сами лечатся, консультируются в интернете. Семейные врачи прописывают только протокол, но он убийственный" или "А потом запретят покупать таблетки от головной боли, от температуры ". И это опять о том, что люди привыкли к самолечению, какие бы риски оно не несло, а еще об общей медицинской безграмотности, потому что корреспонденты не понимают и не хотят разбираться, почему именно антибиотики будут отпускать только по рецептам.

Впрочем, существует еще одна категория людей, которые говорят о том, что к врачам иногда невозможно записаться на прием, поэтому получить рецепт будет сложно. Елена Луцкая, отвечая на этот вопрос, напоминает, что сейчас быть на связи со своим семейным врачом стало гораздо проще, а если случай требует немедленного медицинского вмешательства, то скорую помощь никто не отменял. Но она согласна: в переходный период с выпиской электронных рецептов могут возникнуть проблемы.

[ + – ] Если система будет работать хорошо, то появится возможность отследить полный путь антибиотиков Фото: Pexels

"Да, есть риск, что электронные системы будут "виснуть", также непонятно, как будут подключаться частные больницы. Много вопросов, на которые еще нет ответов, но сам факт, что антибиотики будут только по рецепту — это очень правильный шаг для Украины", – считает она.

С необходимостью такого решения согласен Юрий Жигарев.

"Условному американцу или немцу и в голову не придется лечить насморк антибиотиками. Хотя бы потому, что без рецепта он не сможет получить ни одного препарата", — объясняет он. Это то, к чему должны прийти украинцы. Инфекционист считает, что если система будет работать хорошо, то появится возможность отследить полный путь антибиотиков — от изготовления до продажи в аптеке.

"В системе будет вся информация: какой врач выписал, какие показания к этому были, какая доза, кто и в какой аптеке купил", — говорит он. Это поможет контролировать оборот антибиотиков.

[ + – ] Не витамины. Многие украинцы не понимают, что антибиотики – это серьезные препараты, считает Юрий Жигарев Фото: Кирилл Чуботин

В Великобритании, например где антибиотики продаются исключительно по рецептам, все равно существует проблема с тем, что врачи не всегда оправданно назначают эти препараты. Еще в 2013 году Служба здравоохранения Англии призвала медиков снизить объемы антибиотиков, которые выписываются пациентам.

Существует еще одна проблема. На глобальную резистентность к противомикробным препаратам большое влияние оказывает использование антибиотиков в животноводстве, именно тех, которые принимают и люди.

"Там их столько, что нам просто невозможно это представить", — констатирует Жигарев. Он объясняет, что потребление мяса, молока или яиц с антибиотиками формирует ту же самую резистентность к препаратам. В домашних условиях определить, есть ли в продуктах антибиотики, невозможно.

[ + – ] В домашних условиях определить, есть ли в продуктах (молоке, курятине или яйцах) антибиотики, невозможно Фото: Pexels

"Если нет качественного государственного контроля использования таких препаратов в агросекторе, то человек не может быть уверен, что потребляет полностью чистый продукт", — отмечает он.

Относиться к антибиотикам, как к пенициллину

ВОЗ предсказывает миру постантибиотиковую эру. Другими словами, человечество может вернуться к временам, когда антибиотики еще не были изобретены, а умереть можно было от пореза ноги. Об этом же говорит и глава Минздрава Виктор Ляшко, который уверен, что через 30 лет из-за антибиотикорезистентности в мире будет умирать до 10 млн человек в год.

"Это не картина из фильма ужасов. Это время, когда антибиотики перестанут работать, и любая болезнь, которая сегодня при правильном и взвешенном лечении антибиотиками проходит почти незаметно, вполне реально может стать смертельно опасной", — комментирует Ляшко.

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При этом Елена Луцкая считает, что ситуацию удастся выровнять. Главное – наладить продажу антибиотиков по рецептам, а также научить врачей выписывать их уместно. "Все должно четко регулироваться правильными протоколами", — говорит она.

По словам Юрия Жигарева, человечество постоянно ведет войну с микробами.

"Это динамическое равновесие. В какой-то момент мы побеждаем, а в другой они снова берут верх", — рассуждает врач. Но уже сегодня, добавляет он, интересны разработки нового класса антибактериальных препаратов с другим механизмом действия. И если они попадут на рынок, это снова будет большим прорывом в борьбе с бактериями.

Два года назад ученые Вистаровского института в США синтезировали вещества, обладающие эффектом антибиотиков и при этом стимулирующие быстрый иммунный ответ, предупреждающий формирование резистентности. Доцент Центра вакцин и иммунотерапии Фарук Дотивала заявил о новом типе "иммуноантибиотиков двойного действия".

"Мы применили креативную двойную стратегию разработки новых молекул, способных уничтожить тяжелоизлечимые инфекции с одновременным усилением естественного иммунного отклика", — рассказал Дотивала, представляя работу своей команды.

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Это лишь один пример, подобные исследования продолжаются давно в разных командах ученых. Другими словами, свет в конце тоннеля есть, и человечество не обязательно вернется в Средневековье, но это не значит, что мы можем продолжать пить антибиотики, как нам в голову взбредет. Формирование культуры правильного потребления медицинских препаратов – цель на ближайшие годы. Тем более что сейчас правильно говорить не только об антибиотикорезистентности, а вообще об устойчивости к противомикробным лекарствам, что включает в себя также противовирусные, противогрибковые и противопаразитарные препараты.