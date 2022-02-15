Рада приняла закон об использовании "лекарств из сострадания": кому их будут выдавать

Речь идет о препаратах, которые только проходят клинические испытания. Пациенты будут получать их бесплатно.

15 февраля Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №5376, который позволит тяжелобольным украинцам получить лечение инновационными препаратами совершенно бесплатно. Лекарства по этой программе находятся на стадии прохождения клинических испытаний, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

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Этот механизм уже работает в ЕС, США, Канаде и Японии. Фармакологические компании разрабатывают инновационные препараты, но полный цикл испытаний занимает много лет. "Лекарства из сострадания" дают шанс тяжелобольным с онкологией и орфанными болезнями получать лечение инновационными препаратами на бесплатной основе. Новый закон повышает доступность к новым лекарственным средствам, которые еще не зарегистрированы в Украине.

"Механизм "лекарства из сострадания" (compassionate use) предполагает обеспечить тяжелобольных пациентов препаратами, которые находятся на этапе клинических испытаний. Это бесплатно. Пациенты, для которых эти препараты возможно станут ключевыми в лечении, могут воспользоваться этим шансом", — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Препараты будут маркированы как "лекарства не для продажи" и возможно освобождены от налогообложения, сообщил эксперт по вопросам медицины и народный депутат Михаил Радуцкий. Их разрешается использовать в случае, если:

в стране отсутствует альтернативный вариант необходимого лекарства;

пациент находится в тяжелом состоянии, есть угроза жизни;

лекарства прошли как минимум первую фазу испытаний в США, странах Европейской экономической зоны, Австралии, Канаде, Японии, Британии и Швейцарии;

производитель берет ответственность за применение препарата;

пациент дает письменное согласие и подтверждает понимание того, что препарат не прошел все стадии испытаний;

Минздрав утвердил программу расширенного доступа к незарегистрированным лекарствам;

решение согласовал врач пациента.

В тексте законопроекта №5376 ко второму чтению утверждается, что если препарат необходим ребенку, младше 14 лет — родители (один из родителей) или другой законный представитель должны дать письменное разрешение. Касательно возраста 14-18 лет — разрешение должен подтвердить в письменном виде сам несовершеннолетний и его родители (или законные представители).

В проекте Закона также есть информация о том, как получить препарат человеку, гражданская дееспособность которого ограничена: необходимо письменное согласие самого человека и его попечителей. Касательно тяжелобольного, который признан недееспособным — по письменному согласию его законного представителя.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Украину доставили 40 тысяч флаконов лекарства для лечения коронавируса. Его получат пациенты, которые входят в группы риска. Также в Украину прибыла первая партия таблеток от COVID-19, еще 240 тысяч курсов "Молнупиравира" страна получит до апреля 2022 года.