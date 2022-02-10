В Украину доставили 40 тысяч флаконов "Ремдесивир" для лечения COVID-19

По информации Минздрава Украины, препарат будет распределен по регионам в зависимости от потребности больниц.

В Украину прибыло более 43 тысяч доз препарата "Ремдесивир", который назначают для лечения людей, больных коронавирусом. Лекарство уже показало свою эффективность в борьбе с Covid-19. Его смогут получить пациенты, которые входят в группы риска. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Партия в количестве 43 711 флаконов будет распределена в каждый регион Украины в зависимости от потребностей медицинских учреждений. Препарат разрешен Минздравом для лечения пациентов с коронавирусом.

"Ремдесивир уже показал свою пользу в лечении тяжелых состояний во время COVID-19. Хотя течение болезни, вызванной штаммом "Омикрон", не таким сложным, как было раньше, этот препарат все равно очень нужен", — заявили в Минздраве.

Партия лекарства закупается средствами из государственного бюджета. Стоимость одного флакона составляет 300 гривен. Всего на 43 711 флаконов было израсходовано более 13 млн. грн.

Что за "Ремдесивир"?

"Ремдесивир" — противовирусный препарат, при помощи которого лечат пациентов с РНК-вирусами: Эболой, гепатитами, вирусом лихорадки Западного Нила и коронавирусами, включая MERS и SARS. Лекарство разработано американской компанией Gilead Sciences, Inc. Его закупают США, ЕС, Великобритания, Израиль, Япония, Сингапур, ОАЭ, Таиланд и другие страны.

В январе Минздрав закупил около 20 тысяч флаконов лекарства, они уже развезены по всем медицинским заведениям Украины.

Напомним, в Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса. "Молнупиравир" поможет спасти жизнь пациентам из групп риска. В страну завезли более 60 тысяч доз препарата и развезли по регионам. По данным Минздрава, таблетки блокируют фермент, который необходим коронавирусу для воспроизведения генетического кода и его размножения в организме пациента.

Ранее СМИ писали, что компания Johnson&Johnson приостановила производство собственных вакцин против коронавируса. По информации журналистов, остановка является временной. Вместо этого компания начала производить экспериментальную, но потенциально более прибыльную вакцину для защиты от другого вируса.