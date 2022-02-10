В Україну доставили 40 тисяч флаконів "Ремдесивір" для лікування COVID-19

За інформацією МОЗ України, препарат буде розподілено по регіонах залежно від потреб лікарень.

В Україну прибуло понад 43 тисячі доз препарату "Ремдесивір", який призначають для лікування людей, хворих на коронавірус. Ліки вже показали свою ефективність у боротьбі з Covid-19. Їх зможуть отримати пацієнти, які входять до груп ризику. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

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Партію в кількості 43 711 флаконів буде розподілено на кожен регіон України залежно від потреб медичних закладів. Препарат дозволено МОЗ для лікування пацієнтів з коронавірусом.

"Ремдесивір уже показав свою користь у лікуванні важких станів під час COVID-19. Хоча перебіг хвороби, викликаної штамом "Омікрон", не такий складний, як було раніше, цей препарат усе одно дуже потрібен", — заявили в МОЗ.

Партія ліків закуповується коштами державного бюджету. Вартість одного флакона становить 300 гривень. Загалом на 43 711 флаконів було витрачено понад 13 млн грн.

Що за "Ремдесивір"?

"Ремдесивір" — противірусний препарат, за допомогою якого лікують пацієнтів з РНК-вірусами: Еболою, гепатитами, вірусом лихоманки Західного Нілу та коронавірусами, включаючи MERS та SARS. Ліки розроблені американською компанією Gilead Sciences, Inc. Їх закуповують США, ЄС, Великобританія, Ізраїль, Японія, Сінгапур, ОАЕ, Таїланд та інші країни.

У січні МОЗ закупило близько 20 тисяч флаконів ліків, вони вже розвезені по всіх медичних закладах України.

Нагадаємо, в Україну прибула перша партія пігулок від коронавірусу. "Молнупіравір" допоможе врятувати життя пацієнтам із груп ризику. У країну завезли понад 60 тисяч доз препарату та розвезли по регіонах. За даними МОЗ, таблетки блокують фермент, який необхідний коронавірусу для відтворення генетичного коду та його розмноження в організмі пацієнта.

Раніше ЗМІ писали, що компанія Johnson&Johnson призупинила виробництво власних вакцин проти коронавірусу. За інформацією журналістів, зупинка є тимчасовою. Натомість компанія почала виробляти експериментальну, але потенційно більш прибуткову вакцину для захисту від іншого вірусу.