Johnson & Johnson призупинила виробництво своєї вакцини проти COVID-19, — ЗМІ

За інформацією журналістів, зупинка тимчасова. У цей час завод компанії в голландському Лейдені розпочне виробництво пробутковішого препарату від коронавірусу.

Американська компанія Johnson & Johnson без будь-яких заяв призупинила виробництво своєї вакцини від Covid-19, яку широко застосовують країни, що розвиваються, повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.

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За інформацією видання, компанія наприкінці 2021 року припинила виробництво партій вакцин на єдиному заводі в місті Лейден у Голландії, який використовували для цього.

Натомість підприємство почало виробляти експериментальну, але потенційно прибутковішу вакцину для захисту від іншого вірусу.

Призупинення є тимчасовим — очікують, що завод у Лейдені почне випускати вакцину від коронавірусу після перерви в кілька місяців.

Але протягом наступних кількох місяців перерва може призвести до скорочення постачання вакцини Johnson & Johnson на кілька сотень мільйонів доз, за словами одного з джерел, знайомих із рішенням. Компанія найняла інші підприємства, щоб виробляти вакцину, але вони або ще не запущені, або не отримали дозволи регулювальних органів на відправлення препаратів на розлив.

Рішення призупинити виробництво в Лейдені викликає побоювання, що це вплине на здатність компанії виконувати свої зобов'язання щодо постачання вакцин перед країнами, що розвиваються.

Дії Johnson & Johnson вже викликали питання в посадових осіб двох важливих клієнтів компанії: Африканського Союзу та Covax. Керівники цих організацій дізналися про зупинення виробництва від журналістів New York Times.

Своєю чергою представник Johnson & Johnson Джейк Сарджент заявив, що компанія "зосереджена забезпечити доступність нашої вакцини там, де люди її потребують", і що її світова виробнича мережа "працює день і ніч", щоб допомогти побороти пандемію. Він також запевнив, що компанія продовжує постачати партії вакцини підприємствам, які розливають та пакують дози. Зараз у Johnson & Johnson є мільйони готових доз у запасах.

Варто відзначити, що вакцина від Covid-19 від Johnson & Johnson втратила популярність у США та інших багатих країнах частково через її рідкісний, але небезпечний побічний ефект — порушення згортання крові. Також дослідження показали, що ефективність цієї вакцини гірша, ніж у препаратів від Pfizer і Moderna.

Але бідніші країни, як і раніше, залежать від вакцини Johnson & Johnson, яка не вимагає забезпечення холодового ланцюга. Доведено, що якщо ввести дві ін'єкції, вакцина забезпечує надійний та тривалий захист від важкого перебігу захворювання всіх варіантів коронавірусу, зокрема штаму "Омікронʼ.

Зараз лише близько 11 відсотків африканців повністю вакциновані від коронавірусу, і мало хто отримав ревакцинацію.

Раніше Фокус повідомляв, що Pfizer попросить дозволити вакцину проти COVID-19 для дітей віком до 5 років.