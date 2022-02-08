Johnson & Johnson приостановила производство своей вакцины против COVID-19, — СМИ

По информации журналистов, остановка является временной. В это время завод компании в голландском Лейдене начнет производство более прибыльного препарата от коронавируса.

Американская компания Johnson & Johnson без каких-либо заявлений приостановила производство своей вакцины от Covid-19, которая широко применяется в развивающихся странах, сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, компания в конце 2021 года прекратила производство партий вакцин на единственном заводе в городе Лейден в Голландии, который использовался для этих целей.

Вместо этого предприятие начало производить экспериментальную, но потенциально более прибыльную вакцину для защиты от другого вируса.

Приостановка является временной — ожидается, что завод в Лейдене снова начнет выпускать вакцину от коронавируса после перерыва в несколько месяцев.

Но в течение следующих нескольких месяцев перерыв может привести к сокращению поставок вакцины Johnson & Johnson на несколько сотен миллионов доз, по словам одного из источников, знакомых с решением. Компанией были наняты другие предприятия для производства вакцины, но они либо еще не запущены, либо не получили разрешения регулирующих органов на отправку препаратов на розлив.

Решение приостановить производство в Лейдене вызывает опасения, что это повлияет на способность компании выполнять свои обязательства по поставке вакцин перед развивающихся странах.

Действия Johnson & Johnson уже вызвали вопросы в должностных лиц двух ключевых клиентов компании: Африканского союза и Covax. Руководители этих организаций узнали о остановке производства от журналистов New York Times.

В свою очередь представитель Johnson & Johnson Джейк Сарджент заявил, что компания "сосредоточена на обеспечении доступности нашей вакцины там, где люди в ней нуждаются", и что ее мировая производственная сеть "работает день и ночь", чтобы помочь в борьбе с пандемией. Он также заверил, что компания продолжает поставлять партии вакцины предприятиям, которые разливают и упаковывают дозы. Сейчас у Johnson & Johnson есть миллионы готовых доз в запасах.

Стоит отметить, что вакцина от Covid-19 от Johnson & Johnson потеряла популярность в США и ​​других богатых странах отчасти из-за ее редкого, но опасного побочного эффекта — нарушения свертываемости крови. Также исследования показали, что по эффективность этой вакцины хуже, чем у препаратов от Pfizer и Moderna.

Но более бедные страны по-прежнему зависят от вакцины Johnson & Johnson, которая не требует обеспечения холодовой цепи. Доказано, что при введении двух инъекций вакцина обеспечивает надежную и длительную защиту от тяжелого протекания заболевания при всех вариантах коронавируса, включая Омикрон.

На данный момент только около 11 процентов африканцев полностью вакцинированы от коронавируса, и лишь немногие получили ревакцинацию.

Ранее Фокус сообщал, что Pfizer попросит разрешить вакцину против COVID-19 для детей в возрасте до 5 лет.