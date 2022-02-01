Pfizer попросит разрешить вакцину против COVID-19 для детей в возрасте до 5 лет - NYT

По информации журналистов, вакцина подойдет для детей старше шести месяцев.

Американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech попросят Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешить вакцину против коронавируса для детей, младше 5 лет. Речь идет о первых двух дозах, а третья все еще исследуется, пишет издание The New York Times.

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В США хотят пересмотреть данные в надежде, что уже в конце февраля в экстренном порядке вакцинация маленьких детей будет разрешена. Если бы компания Pfizer ждала ответ по поводу трехразовой вакцинации — возможность получить разрешение появилась бы не раньше поздней весны текущего года.

Штамм Омикрон привел к резкому скачку заболеваемости, в том числе и среди детей. Как сообщает CBS News, член правления Pfizer и бывший комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готтлиб заявил: для самой младшей группы вакцина может быть разрешена уже в марте.

Несмотря на то, что маленькие дети хорошо справляются с вирусом, Американская академия педиатрии заявила, что Омикрон усилил угрозу:

"К сожалению, мы наблюдаем рост числа госпитализаций среди детей в возрасте 0-4 лет. При этом, в настоящее время они не имеют права на получение вакцины от коронавируса. Скорее всего, виной тому высокая скорость передачи Омикрона", — рассказала директор Центра по профилактике и контролю заболеваний Рошель Валенски.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) опубликовал исследование, в котором говорится о небольшом количестве проблем со здоровьем у детей в возрасте 5-11 лет, получивших прививки от коронавируса Pfizer и BioNTech. При этом, почти все серьезно заболевшие дети были не вакцинированы или не привиты полностью двумя дозами. Причины, по которым дети не получают прививки, разнообразные: некоторых родителей отталкивает дезинформация о прививках, другие не верят, что коронавирус является достаточной угрозой для вакцинации детей.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что большая часть населения планеты получила прививки от коронавируса, но количество смертей зашкаливает. Наибольшее количество непривитых зафиксировано в Индии, Китае и Пакистане. В Украине по данным на 1 февраля зафиксировали 30 768 случаев заражения коронавирусом.