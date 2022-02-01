Pfizer попросить дозволити вакцину проти COVID-19 для дітей віком до 5 років — NYT

За інформацією журналістів, вакцина підійде для дітей віком від шести місяців.

Американська фармацевтична компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech попросять Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів дозволити вакцину проти коронавірусу для дітей віком до 5 років. Йдеться про перші дві дози, а третя досі досліджується, пише видання The New York Times.

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У США хочуть переглянути дані, сподіваючись, що вже наприкінці лютого в екстреному порядку вакцинацію маленьких дітей буде дозволено. Якби компанія Pfizer чекала на відповідь з приводу триразової вакцинації — можливість отримати дозвіл з'явилася б не раніше пізньої весни поточного року.

Штам Омікрон призвів до різкого стрибка захворюваності, зокрема серед дітей. Як повідомляє CBS News, член правління Pfizer та колишній комісар Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів Скотт Готтліб заявив: для наймолодшої групи вакцина може бути дозволена вже в березні.

Незважаючи на те, що маленькі діти добре справляються з вірусом, Американська академія педіатрії заявила, що Омікрон посилив загрозу:

"На жаль, ми спостерігаємо зростання кількості госпіталізацій серед дітей віком 0-4 років. При цьому, нині вони не мають права на отримання вакцини від коронавірусу. Швидше за все, виною тому висока швидкість передачі Омікрону", — розповіла директорка Центру з профілактики та контролю захворювань Рошель Валенські.

Центр контролю та профілактики захворювань у США (CDC) опублікував дослідження, у якому йдеться про невелику кількість проблем зі здоров'ям у дітей віком 5-11 років, які отримали щеплення від коронавірусу Pfizer і BioNTech. При цьому майже всі серйозно хворі діти були не вакциновані або не щеплені повністю двома дозами. Причини, через які діти не отримують щеплення, різноманітні: деяких батьків відштовхує дезінформація про щеплення, інші не вірять, що коронавірус є достатньою загрозою для вакцинації дітей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що більшість населення планети отримала щеплення від коронавірусу, але кількість смертей зашкалює. Найбільше нещеплених зафіксовано в Індії, Китаї та Пакистані. В Україні за даними на 1 лютого зафіксували 30 768 випадків зараження коронавірусом.