В День единства детей просят прийти в школы в вышиванках, — СМИ

По информации журналистов, детей попросили прийти в украинской национальной одежде, поскольку "в 10:00 вся школа будет исполнять гимн".

Украинских школьников обязали прийти 16 февраля, в день, который западные СМИ называют датой вероятного вторжения России в Украину, а президент Зеленский своим указом объявил Днем единства, в учебные заведения в вышиванках. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что киевляне получили от администраций школ сообщения с просьбой одеть детей в вышиванки в этот день.

"Уважаемые родители. Завтра праздник День единства. В 10.00 ВСЯ школа будет исполнять гимн. Есть ли возможность прийти в школу в вышиванках?" — цитирует издание.

[ + – ] Школьников просят прийти в вышиванках

Отметим, что Кабмин своим распоряжением поручил органам власти 16 февраля обеспечить поднятие Государственного флага Украины на административных зданиях во всех населенных пунктах страны, подсветку в вечернее время админзданий цветами флага и исполнение в 10:00 гимна Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля подписал Указ, согласно которому 16 февраля объявляется Днем единства.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", — сказал президент.

Также Фокус писал, что в городе Мариуполе Донецкой области решили украсить основные улицы 300 сине-желтыми флагами. Городские власти таким образом хотят подчеркнуть, что Мариуполь – это украинский город.