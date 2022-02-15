У День єднання дітей просять прийти до шкіл у вишиванках, — ЗМІ

За інформацією журналістів, дітей попросили прийти в українському національному одязі, оскільки "о 10:00 вся школа виконуватиме гімн".

Українських школярів зобов'язали прийти 16 лютого, у день, який західні ЗМІ називають датою ймовірного вторгнення Росії в Україну, а президент Зеленський своїм указом оголосив Днем єднання, у навчальні заклади у вишиванках. Про це пише видання "Страна" з посиланням на свої джерела.

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Зазначається, що кияни отримали від адміністрацій шкіл повідомлення з проханням одягнути дітей у вишиванки цього дня.

"Шановні батьки. Завтра свято — День єднання. О 10.00 УСЯ школа буде виконувати гімн. Чи є можливість прийти до школи у вишиванках?" — цитує видання.

[ + – ] Школярів просять прийти у вишиванках

Зазначимо, що Кабмін своїм розпорядженням доручив органам влади 16 лютого забезпечити підняття Державного прапора України на адміністративних будинках у всіх населених пунктах країни, підсвічування у вечірній час адмінбудівель кольорами прапора та виконання о 10:00 гімну України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 14 лютого підписав Указ, згідно з яким 16 лютого оголошується Днем єднання.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки і покажемо всьому світу нашу єдність", — сказав президент.

Також Фокус писав, що в місті Маріуполі Донецької області вирішили прикрасити основні вулиці 300 синьо-жовтими прапорами. Міська влада таким чином хоче наголосити, що Маріуполь – це українське місто.