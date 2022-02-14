Зеленський новим указом підняв зарплату військовим та оголосив 16 лютого Днем єдності

Згідно з документом, зарплату військовим піднімуть на 30% із 1 березня. А в День єдності у всіх населених пунктах до 10:00 мають підняти Прапор і виконати Гімн України.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ, згідно з яким 16 лютого оголошується Днем єдності. Текст нормативного акту оприлюднено на сайті Офісу президента України.

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Згідно з президентським Указом, цього дня у всіх населених пунктах країни наказується підняти державний Прапор і виконати Гімн України. Це необхідно буде зробити о 10:00 ранку. Також закордонним дипломатичним установам України потрібно буде провести іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

Крім того, нормативний акт передбачає створення на основі чинних інформаційних ресурсів єдиної інформаційної платформи "UA разом". Новостворена структура має щодня доносити до населення об'єктивну інформацію щодо ситуації у сфері безпеки. Також ця інформаційна платформа проведе інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо діяльності держструктур.

Крім того, цим Указом президент зобов'язав Кабінет Міністрів України з 1 березня 2022 року підвищити грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України на 30%. Зарплата військовослужбовців Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України згідно з Указом зросте на 20%. Також у нормативному акті Зеленський наголосив на необхідності прискорення створення і функціонування системи територіальної оборони та підготовки громадян до національного опору.

Ці заходи, згідно з текстом Указу, мають консолідувати українське суспільство та зміцнити його стійкість в умовах зростання гібридних загроз. Також вжиті заходи знизять інформаційно-пропагандистський і морально-психологічний тиск на суспільну свідомість українців.

Нагадаємо, Зеленський записав звернення через можливе вторгнення РФ. Глава держави також звернувся до нардепів і бізнесменів, які виїхали з України, та дав їм 24 години на повернення в країну.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський спростував чутки про виїзд його рідних із України. Глава держави також розкритикував співробітників іноземних посольств, які масово виїжджають із Києва та переносять свої дипломатичні відомства в західні регіони України.