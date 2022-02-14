Зеленский новым указом поднял зарплату военным и объявил 16 февраля Днем единства

Согласно документу, зарплату военным поднимут на 30% с 1 марта. А в День единства во всех населенных пунктах до 10:00 должны будут поднять Знамя и исполнить Гимн Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, согласно которому 16 февраля объявляется Днем единства. Текст нормативного акта обнародован на сайте Офиса президента Украины.

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Согласно президентскому Указу, в этот день во всех населенных пунктах страны предписывается поднять государственное Знамя и исполнить Гимн Украины. Это необходимо будет сделать в 10.00 утра. Также зарубежным дипломатическим учреждениям Украины нужно будет провести имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Кроме того, нормативный акт предполагает создание на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы "UА Разом". Новосозданная структура должна ежедневно доносить до населения объективную информацию о ситуации в сфере безопасности. Также данная информационная платформа проведет информационно-разъяснительную работу о деятельности госструктур.

Помимо прочего, этим Указом президент обязал Кабинет министров Украины с 1 марта 2022 года повысить денежное обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины на 30%. Зарплата военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины, согласно Указа, вырастет на 20%. Также в нормативном акте Зеленский подчеркнул необходимость ускорения создания и функционирования системы территориальной обороны и подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Эти мероприятия, согласно тексту Указа должны консолидировать украинское общество и укрепить его устойчивость в условиях роста гибридных угроз. Также принятые меры снизят информационно-пропагандистское и морально-психологическое давление на общественное сознание украинцев.

Напомним, Зеленский записал обращение из-за возможного вторжения РФ. Глава государства также обратился к нардепам и бизнесменам, которые выехали из Украины, и дал им 24 часа на возвращение в страну.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский опроверг слухи о выезде его родных из Украины. Глава государства также раскритиковал сотрудников иностранных посольств, которые массово уезжают из Киева и переносят свои дипломатические ведомства в западные регионы Украины.