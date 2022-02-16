Во Львовскую область едут "титушки" устраивать провокации, — СМИ

В руках журналистов оказалось обращение СБУ, в котором силовики сообщают о выходцах из Донецкой, Луганской областей, АР Крым, РФ и Беларуси, направленных в регион для расшатывания ситуации.

Во Львовскую область прибывают русскоговорящие люди спортивной внешности для участия в провокациях в рамках ведения гибридной войны против Украины. Об этом сообщает местное издание Leopolis.

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Авторы статьи утверждают, что в их распоряжении оказались документальные обращения Службы безопасности Украины к руководителям отелей, хостелов и ОСМД с просьбой содействовать силовикам в выявлении подозрительных лиц, которые могут быть пророссийскими "титушками".

"Управлением фиксируются факты дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, что обусловлено проявлениями гибридной войны в информационном пространстве, а также прибытием на территорию региона лиц из числа выходцев с территории Донецкой, Луганской областей и АР Крым, РФ и Беларуси", — говорится в документе СБУ.

Силовики предупреждают, что русскоязычные мужчины спортивного телосложения в возрасте от 20 до 50 лет пребывают во Львовскую область для совершения провокаций и других действий "дестабилизирующего характера", направленные на расшатывание ситуации в Украине страной-агрессором.

В документе сказано, что сотрудники СБУ просят предоставлять любую информацию о таких лицах, в том числе паспортные данные и номера мобильных телефонов, и сообщать об этом на указанный номер или в Соцсети.

Ранее сообщалось, что в Днепре оправдали бывшее руководство областной полиции, которое обвиняли в покровительстве "титушек". По версии прокуратуры, в 2014 году полицейские содействовали "титушкам" в силовом противостоянии участникам Евромайдана.

В Харьковской области СБУ задержала три автобуса с молодыми людьми, которые ехали в областной центр якобы для того, чтобы "дестабилизировать ситуацию" и "создавать картинку для российских СМИ".