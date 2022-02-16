На Львівщину їдуть "тітушки" влаштовувати провокації, — ЗМІ

У руках журналістів опинилося звернення СБУ, у якому силовики повідомляють про вихідців із Донецької, Луганської областей, АР Крим, РФ і Білорусі, спрямованих у регіон для розхитування ситуації.

До Львівської області прибувають російськомовні люди спортивної зовнішності для участі в провокаціях у межах ведення гібридної війни проти України. Про це повідомляє місцеве видання Leopolis.

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Автори статті стверджують, що у їхньому розпорядженні опинилися документальні звернення Служби безпеки України до керівників готелів, хостелів і ОСББ із проханням сприяти силовикам у виявленні підозрілих осіб, які можуть бути проросійськими "тітушками".

"Управлінням фіксуються факти дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, що зумовлено проявами гібридної війни в інформаційному просторі, а також прибуттям на територію регіону осіб із вихідців із території Донецької, Луганської областей і АР Крим, РФ і Білорусі", — йдеться в документі СБУ.

Силовики попереджають, що російськомовні чоловіки спортивної статури віком від 20 до 50 років перебувають у Львівську область для здійснення провокацій та інших дій "дестабілізуючого характеру", спрямованих на розхитування ситуації в Україні країною-агресором.

У документі сказано, що співробітники СБУ просять надавати будь-яку інформацію про таких осіб, у тому числі паспортні дані та номери мобільних телефонів, і повідомляти про це на вказаний номер або в соцмережі.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі виправдали колишнє керівництво обласної поліції, яке звинувачували в заступництві "тітушок". За версією прокуратури, 2014 року поліцейські сприяли "тітушкам" у силовому протистоянні учасникам Євромайдану.

У Харківській області СБУ затримала три автобуси з молодими людьми, які їхали до обласного центру нібито для того, щоб "дестабілізувати ситуацію" та "створювати картинку для російських ЗМІ".