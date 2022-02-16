В трансляции Reuters из Киева звучал гимн СССР, а после — дрон "продавал" гараж (видео)

Номер на табличке с обьявлением принадлежит российскому посольству в Киеве.

Во время онлайн-трансляции Reuters с Майдана Независимости в Киеве ночью прозвучал гимн СССР. После этого, днем в кадр с места трансляции вторгся дрон с предложением продать гараж. Трансляция велась с Youtube-канала информационного агентства Reuters. Она называлась "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса", после случившихся инцидентов прямой эфир прекратился.

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На видео показывалась жизнь украинской столицы перед предполагаемым нападением России на Украину. В ночь на 16 февраля прозвучал куплет гимна СССР, но не понятно, откуда именно он доносился. В комментарии для российского информационного агентства пресс-служба полиции Киева заявила, что после случившегося правоохранители начали искать людей, которые включили гимн.

На инцидент отреагировал продюсер "TV Reuters" в Украине Сергей Каразий. Он объяснил, что камера установлена на отеле "Украина" и работает в автоматическом режиме без оператора. Поэтому агентство новостей не может отвечать за то, что происходит в кадре.

"Мы не можем контролировать звуки большого города. Не исключаю, что на одном из соседних балконов кто-то мог включить и гимн России. Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко крутил Верку Сердючку", — написал Каразий в Facebook.

После гимна СССР, днем в кадр попал дрон с предложением о продаже гаража с номером телефона. На табличке было написано "Продам гараж на Соломе". Номер в объявлении принадлежит посольству России, которое находится на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе Киева. Спустя несколько минут после второго инцидента, трансляция прекратилась, а запись с канала Reuters исчезла.

Отметим, что в Украине уже 7 лет действует закон о декоммунизации, который запрещает пропаганду коммунистической символики. В эту категорию входит и гимн СССР.

Напомним, таблоиды The Sun и Mirror писали о том, что Россия начнет вторжение в Украину 16 февраля в 3:00. Операция по захвату Украины должна была начаться с ракетных ударов по военным и правительственным зданиям, а после этого российские танки пересекли бы границу с Украиной. Журналисты утверждали, что военная операция начнется с нескольких направлений.