У трансляції Reuters із Києва звучав гімн СРСР, а потім дрон "продавав" гараж (відео)

Номер на табличці з оголошенням належить російському посольству в Києві.

Під час онлайн-трансляції Reuters із Майдану Незалежності в Києві вночі прозвучав гімн СРСР. Після цього вдень у кадр із місця трансляції вдерся дрон із пропозицією продати гараж. Трансляція велася з YouTube-каналу інформаційного агентства Reuters. Вона називалася "Вид на київський Майдан на тлі російсько-української кризи", після інцидентів прямий ефір припинився.

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На відео показувалося життя української столиці перед передбачуваним нападом Росії на Україну. У ніч проти 16 лютого пролунав куплет гімну СРСР, але не зрозуміло, звідки саме він доносився. У коментарі для російського інформаційного агентства пресслужба поліції Києва заявила, що після того, що сталося, правоохоронці почали шукати людей, які включили гімн.

На інцидент відреагував продюсер TV Reuters в Україні Сергій Каразій. Він пояснив, що камеру встановлено на готелі "Україна", і працює вона в автоматичному режимі без оператора. Тому агентство новин не може відповідати за те, що відбувається в кадрі.

"Ми не можемо контролювати звуки великого міста. Не виключаю, що на одному із сусідніх балконів хтось міг увімкнути й гімн Росії. Там багато іноземців. Можуть бути різні. Днями чув, як хтось голосно крутив Вєрку Сердючку", — написав Каразій у Facebook.

Після гімну СРСР удень у кадр потрапив дрон із пропозицією про продаж гаража з номером телефону. На табличці було написано "Продам гараж на Солом'янці". Номер в оголошенні належить посольству Росії, яке розташоване на Повітрофлотському проспекті в Солом'янському районі Києва. Через кілька хвилин після другого інциденту трансляція припинилася, а запис із каналу Reuters зник.

Зазначимо, що в Україні вже сім років діє закон про декомунізацію, який забороняє пропаганду комуністичної символіки. До цієї категорії входить і гімн СРСР.

Нагадаємо, таблоїди The Sun і Mirror писали про те, що Росія розпочне вторгнення в Україну 16 лютого о 3:00. Операція із захоплення України мала початися з ракетних ударів по військових і урядових будівлях, а після цього російські танки перетнули б кордон із Україною. Журналісти стверджували, що військова операція розпочнеться з кількох напрямків.