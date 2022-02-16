Задержание журналиста "Радио Свобода" в Крыму: "суд" приговорил фрилансера к 6 годам

Журналист Владислав Есипенко утверждает, что российские силовики пытками заставляли его “признаться” в работе на спецслужбы Украины.

В среду, 16 февраля, подконтрольный России Симферопольский районный суд незаконно приговорил украинского журналиста Владислава Есипенко к 6 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 110 тыс. рублей (41 тыс. гривен). Об этом сообщает "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода).

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Именно в этом издании работал внештатным корреспондентом Владислав Есипенко. Накануне российский прокурор просил "суд" лишить журналиста свободы на 11 лет.

Как сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, журналиста признали виновным в "незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ". Она назвала дело против Есипенко сфабрикованным.

"Осуждаю решение так называемого "Симферопольского районного суда", ведь все обвинения в отношении гражданина Украины надуманы и имеют политическую основу, а уголовное дело сфабриковано. Приговор Владиславу Есипенко является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мнения во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом", — написала Денисова.

Напомним, фрилансера издания "Крым. Реалии" Владислава Есипенко российские силовики задержали в марте 2021 года в оккупированном Крыму. При обыске в его машине ФСБ якобы нашла самодельное взрывное устройство.

Сначала украинца обвинили в работе на Службу внешней разведки Украины. По версии ФСБ, Есипенко якобы "вел фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на полуострове".

В итоге против Владислава Есипенко не стали выдвигать обвинения в шпионаже, а начали судить за "хранение взрывчатки".

Все обвинения Есипенко отвергает. Он неоднократно утверждал, что находился в Крыму в командировке по заданию редакции и брал интервью у крымчан об условиях жизни на полуострове

Стоит отметить, что Владислав Есипенко заявлял, что российские силовики пытали его электричеством после задержания. Таким образом его заставили "признаться" в работе на украинские спецслужбы. Позже Есипенко отказался от своих признательных показаний.