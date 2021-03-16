Разведчики в Украины назвали задержания в Крыму "фоном" для празднования годовщины аннексии (видео)

Подобная пропагандистская акция, по их словам, это удобный способ отвлечь внимание от проблем аннексированной территории.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины аннексии полуострова. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила Служба внешней разведки Украины.

"Информация ФСБ РФ о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике", – говорится в сообщении.

В СВР Украины говорят, что такая пропагандистская акция накануне оккупации полуострова – удобный способ для отвлечения внимания жителей Крыма от внутренних проблем региона.

"На нынешнем этапе Россия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь перевести на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на Востоке Украины и дискредитировать инициативу "Крымская платформа" по мирной реинтеграции Крыма", – сообщили в Службе внешней разведки.

Ранее сегодня ФСБ России сообщила о задержании в Крыму гражданина РФ Есипенко В. Л., который якобы собирал информацию для украинских спецслужб. В ФСБ считают, что мужчина "вел фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на полуострове".

Помимо этого, в автомобиле мужчины якобы нашли предмет с признаками самодельного взрывного устройства, который он хранил для собственной безопасности, а сам он собирал информацию по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника В. А. Кравчука.

Как сообщалось ранее, оккупированный Крым посетила официальная делегация из Китая. Чиновники и бизнесмены якобы оценивали перспективы сотрудничества с компаниями в Крыму, а МИД КНР призвал "не политизировать".

Напомним, на заседании СНБО была принята стратегия по деоккупации Крыма и Севастополя. Позднее появились первые детали документа, описывающие пути, которыми украинское государство будет возвращать полуостров в Украину.