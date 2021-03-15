Оккупированный Крым посетила официальная делегация из Китая

Чиновники и бизнесмены якобы оценивали перспективы сотрудничества с компаниями в Крыму, а МИД КНР призвал "не политизировать".

Оккупированный Россией Крым посетила официальная делегация китайских чиновников и бизнесменом. Об этом сообщает Крым. Реалии.

В ходе визита оккупанты вместе с представителями КНР посещали регионы с туристическим, сельскохозяйственным и винодельческим потенциалом. Их цель — сотрудничество и инвестиции в оккупированный Крым. В состав делегации входил заместитель руководителя Ассоциации российско-китайской дружбы Чэнь Шаньвэнь, генеральный директор пекинской экспортно-импортной торговой компании "Кай Шэн" Чжао Кай и председатель совета директоров ОАО "ХаоЛан" Чэнь Юн.

По данным УНН, Китай требует от Украины не политизировать "взаимодействие" китайских компаний с оккупированным полуостровом, а также надеется на решение проблемных вопросов путем переговоров.

"Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и могут взаимодействовать с ним в коммерческой сфере", — заявил спикер МИД КНР Чжао Лицзянь.

До 2014 года главным экспортером товаров в автономную республику был Китай, который занимал 42% импорта. После аннексии Крыма этот показатель сократился в 161 раз. Но последние годы оккупационные власти активно привлекают потенциальных инвесторов из КНР, создавая туристические маршруты для жителей поднебесной. Таких существует около 30, об этом сообщали Крым.Реалии в 2019 году.

Напомним, на заседании СНБО была принята стратегия по деоккупации Крыма и Севастополя. Позднее появились первые детали документа, описывающие пути, которыми украинское государство будет возвращать полуостров в Украину.