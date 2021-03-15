Захоплений Крим відвідала офіційна делегація з Китаю

Чиновники і бізнесмени нібито оцінювали перспективи співпраці з компаніями в Криму, а МЗС КНР закликало "не політизувати".

Захоплений Росією Крим відвідала офіційна делегація китайських чиновників і бізнесменів. Про це повідомляє Крим. Реалії.

У ході візиту окупанти разом з представниками КНР відвідували регіони з туристичним, сільськогосподарським і виноробним потенціалом. Їхня мета — співпраця та інвестиції в окупований Крим. До складу делегації входив заступник керівника Асоціації російсько-китайської дружби Чень Шаньвень, генеральний директор пекінської експортно-імпортної торгової компанії "Кай Шен" Чжао Кай і голова ради директорів ВАТ "ХаоЛан" Чень Юн.

За даними УНН, Китай вимагає від України не політизувати "взаємодію" китайських компаній з окупованим півостровом, а також сподівається на вирішення проблемних питань шляхом переговорів.

"Китайські компанії підтримують контакти з Кримом і можуть взаємодіяти з ним у комерційній сфері", — заявив речник МЗС КНР Чжао Ліцзяні.

До 2014 року головним експортером товарів в автономну республіку був Китай, який займав 42% імпорту. Після анексії Криму цей показник скоротився в 161 разів. Але останніми роками окупаційна влада активно залучає потенційних інвесторів з КНР, створюючи туристичні маршрути для жителів піднебесної. Таких існує близько 30, про це повідомляли Крим.Реаліі у 2019 році.

Нагадаємо, що на засіданні РНБО було прийнято стратегію з деокупації Криму і Севастополя. Пізніше з'явилися перші деталі документа, що описують шляхи, якими українська держава буде повертати півострів в Україні.