В СЗР України назвали затримання в Криму "фоном" для святкування річниці анексії (відео)

Українські розвідники розповіли, що подібна пропагандистська акція — зручний спосіб відвернути увагу від проблем анексованої території.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії створює потрібний Кремлю фон для "святкування" річниці анексії півострова. Про це у вівторок, 16 березня, повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

"Інформація ФСБ РФ про буцімто викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованої АР Крим має на меті створення відповідного фону для проведення 17 березня ініційованого РФ неформального засідання Радбезу ООН щодо кримської проблематики", — йдеться в повідомленні.

В СЗР України кажуть, що така пропагандистська акція напередодні окупації півострова — зручний спосіб для відволікання уваги жителів Криму від внутрішніх проблем регіону.

"На нинішньому етапі Росія цілеспрямовано нагнітає ситуацію, намагаючись перевести на українську сторону відповідальність за процес врегулювання на Сході України і дискредитувати ініціативу "Кримської платформи" з мирної реінтеграції Криму", — повідомили в Службі зовнішньої розвідки.

Раніше сьогодні ФСБ Росії повідомила про затримання в Криму громадянина РФ Єсипенка В. Л., який нібито збирав інформацію для українських спецслужб. В ФСБ вважають, що чоловік "вів фото- і відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на півострові".

Крім цього, в автомобілі чоловіки нібито знайшли предмет з ознаками саморобного вибухового пристрою, який він зберігав для власної безпеки, а сам він збирав інформацію за завданням офіцера чинного резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника В. А. Кравчука.

Як повідомлялося раніше, окупований Крим відвідала офіційна делегація з Китаю. Чиновники і бізнесмени нібито оцінювали перспективи співпраці з компаніями в Криму, а МЗС КНР закликав "не політизувати".

Нагадаємо, на засіданні РНБО була ухвалена стратегія з деокупації Криму та Севастополя. Пізніше з'явилися перші деталі документа, що описують шляхи, якими українська держава повертатиме півострів в Україну.