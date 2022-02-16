Затримання журналіста "Радіо Свобода" у Криму: "суд" засудив фрілансера до 6 років

Журналіст Владислав Єсипенко стверджує, що російські силовики катуваннями змушували його “зізнатись” у роботі на спецслужби України.

У середу, 16 лютого, підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд незаконно засудив українського журналіста Владислава Єсипенка до 6 років ув'язнення в колонії загального режиму та штрафу 110 тис. рублів (41 тис. гривень). Про це повідомляє "Крим.Реалії" (проєкт Радіо Свобода).

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Саме в цьому виданні працював позаштатним кореспондентом Владислав Єсипенко. Напередодні російський прокурор просив "суд" позбавити журналіста волі на 11 років.

Як повідомила уповноважена у Верховній Раді України з прав людини Людмила Денісова, журналіста визнали винним у "незаконному зберіганні та перевезенні вибухових речовин". Вона назвала справу проти Єсипенка сфабрикованою.

"Засуджую рішення так званого "Сімферопольського районного суду", адже всі звинувачення щодо громадянина України надумані та мають політичну основу, а кримінальну справу сфабриковано. Вирок Владиславу Єсипенку є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідченням переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом", — написала Денісова.

Нагадаємо, фрілансера видання "Крим. Реалії" Владислава Єсипенка російські силовики затримали у березні 2021 року в окупованому Криму. Під час обшуку в його машині ФСБ нібито знайшла саморобний вибуховий пристрій.

Спочатку українця звинуватили в роботі на Службу зовнішньої розвідки України. За версією ФСБ, Єсипенко нібито "вів фото- та відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення та місць масового перебування людей на півострові".

У результаті проти Владислава Єсипенка не стали висувати звинувачення у шпигунстві, а почали судити за "зберігання вибухівки".

Усі звинувачення Єсипенко відкидає. Він неодноразово стверджував, що перебував у Криму у відрядженні за завданням редакції та брав інтерв'ю у кримчан про умови життя на півострові.

Варто зазначити, що Владислав Єсипенко заявляв, що російські силовики катували його електрикою після затримання. Таким чином, його змусили "зізнатися" в роботі на українські спецслужби. Пізніше Єсипенко відмовився від своїх зізнань.