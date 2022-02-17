Нападение на журналистов "Украинской правды": полиция обещает результаты работы 17 февраля

Информацию о преступлениях против журналистов передают из любого региона страны руководству Нацполиции и МВД, заявил глава украинской полиции.

Результаты работы полиции по делу о нападении на журналистов издания "Украинская правда" (УП) в аэропорту Днепра 13 февраля можно будет увидеть в четверг, 17 февраля. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко во время общенационального телемарафона единения 16 февраля.

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Полиция сразу реагирует на преступления против журналистов, информацию об этом передают из любого региона по линии руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел (МВД), отметил он.

[ + – ] О нападении на журналистов Клименко говорит с 4:40

"Что касается последнего совершенного преступления (нападения на журналистов УП) – внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины. Я думаю, что уже завтра вы увидите результат нашей работы", – заявил глава полиции.

Нераскрытых преступлений в Украине не останется, если полицейские будут быстро реагировать, уверен Клименко.

Кто напал на журналистов "Украинской правды"

Журналист Михаил Ткач 13 февраля рассказал о нападении вооруженных людей на съемочную группу "Украинской правды" в VIP-терминале аэропорта Днепра. По его словам, оператору угрожали ножом и забрали у него телефон. Как утверждает Ткач, нападавшие хотели удалить с телефона видео.

[ + – ] По версии журналистов, на них напала охрана бизнесмена Александра Петровского

Журналист отметил, что нападала охрана бизнесмена Александра Петровского (по кличке "Нарик") из Днепра. Съемочная группа издания приехала в город готовить материал о праздновании Дня рождения украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Глава МВД Денис Монастырский 15 февраля заявил об установлении личности всех причастных к нападению на журналистов "Украинской правды". Полицейские открыли два уголовных производства: по статье 171 (препятствование законной деятельности журналистов) и по статье 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.