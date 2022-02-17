Нападение на журналистов "Украинской правды": полиция обещает результаты работы 17 февраля
Информацию о преступлениях против журналистов передают из любого региона страны руководству Нацполиции и МВД, заявил глава украинской полиции.
Результаты работы полиции по делу о нападении на журналистов издания "Украинская правда" (УП) в аэропорту Днепра 13 февраля можно будет увидеть в четверг, 17 февраля. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко во время общенационального телемарафона единения 16 февраля.
Полиция сразу реагирует на преступления против журналистов, информацию об этом передают из любого региона по линии руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел (МВД), отметил он.
"Что касается последнего совершенного преступления (нападения на журналистов УП) – внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины. Я думаю, что уже завтра вы увидите результат нашей работы", – заявил глава полиции.
Нераскрытых преступлений в Украине не останется, если полицейские будут быстро реагировать, уверен Клименко.
Кто напал на журналистов "Украинской правды"
Журналист Михаил Ткач 13 февраля рассказал о нападении вооруженных людей на съемочную группу "Украинской правды" в VIP-терминале аэропорта Днепра. По его словам, оператору угрожали ножом и забрали у него телефон. Как утверждает Ткач, нападавшие хотели удалить с телефона видео.
Журналист отметил, что нападала охрана бизнесмена Александра Петровского (по кличке "Нарик") из Днепра. Съемочная группа издания приехала в город готовить материал о праздновании Дня рождения украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Глава МВД Денис Монастырский 15 февраля заявил об установлении личности всех причастных к нападению на журналистов "Украинской правды". Полицейские открыли два уголовных производства: по статье 171 (препятствование законной деятельности журналистов) и по статье 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.