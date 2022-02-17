Напад на журналістів "Української правди": поліція обіцяє результати роботи 17 лютого

Інформацію про злочини проти журналістів передають із будь-якого регіону країни керівництву Нацполіції та МВС, заявив глава української поліції.

Результати роботи поліції в справі нападу на журналістів видання "Українська правда" (УП) в аеропорту Дніпра 13 лютого можна буде побачити в четвер, 17 лютого. Про це повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко під час загальнонаціонального телемарафону єднання 16 лютого.

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Поліція одразу реагує на злочини проти журналістів, інформацію про це передають із будь-якого регіону по лінії керівництва Нацполіції та Міністерства внутрішніх справ (МВС), зазначив він.

[ + – ] Про напад на журналістів Клименко говорить із 4:40

"Щодо останнього скоєного злочину (нападу на журналістів УП) – внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань України. Я думаю, що вже завтра ви побачите результат нашої роботи", – заявив глава поліції.

Нерозкритих злочинів в Україні не залишиться, якщо поліцейські швидко реагуватимуть, упевнений Клименко.

Хто напав на журналістів "Української правди"

Журналіст Михайло Ткач 13 лютого розповів про напад озброєних людей на знімальну групу "Української правди" у VIP-терміналі аеропорту Дніпра. За його словами, оператору погрожували ножем і забрали в нього телефон. Як стверджує Ткач, нападники хотіли вилучити з телефону відео.

[ + – ] За версією журналістів, на них напала охорона бізнесмена Олександра Петровського

Журналіст зазначив, що нападала охорона бізнесмена Олександра Петровського (на прізвисько "Нарік") із Дніпра. Знімальна група видання приїхала до міста готувати матеріал про відзначення Дня народження українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

Глава МВС Денис Монастирський 15 лютого заявив про встановлення особи всіх причетних до нападу на журналістів "Української правди". Поліцейські відкрили два кримінальні провадження: за статтею 171 (перешкоджання законній діяльності журналістів) і за статтею 345-1 (загроза чи насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.